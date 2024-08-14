Одобрены корректировки проекта аэровокзала в Улан-Удэ

Новое здание пассажирского терминала строится на территории аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Проект реализуется в составе ТОР «Бурятия». Главгосэкспертиза рассмотрела изменения в проектной документации и выдала положительное заключение.

«Корректировки вносились с целью оптимизации ранее принятых конструктивных решений, в том числе в части устройства металлоконструкций и плит перекрытий двухэтажного здания аэровокзала высотой 17 метров», – рассказал ведущий эксперт Главгосэкспертизы Дмитрий Братко.

Новый пассажирский терминал расположен с западной стороны от существующего аэровокзала. Общая площадь здания – 6 629 кв. м.

Создаваемая инфраструктура предназначена для обслуживания рейсов внутренних авиалиний и позволит увеличить перевозки в аэропорту «Байкал» до 683 тысяч человек к 2032 году. Пропускная способность аэровокзала составит 400 пассажиров в час.

Застройщик – ООО «Аэропорт Байкал (Улан-Удэ)».

Генеральный проектировщик – ООО «Спектрум-Холдинг».