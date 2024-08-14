Системный оператор и ГЭК Китая наметили направления дальнейшего сотрудничества

14 авг. 2024, 14:15:06
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Время чтения ≈ 7 минут
Источник:
АО СО ЕЭС
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Главный диспетчерский центр Системного оператора посетила делегация Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая во главе с новым руководителем Представительства в России Ли Мином.

Деловая встреча стала очередным мероприятием по развитию стратегического партнерства в рамках подписанного в 2021 году Меморандума о взаимопонимании между АО «СО ЕЭС» и ГЭК Китая.

Стороны обсудили широкий спектр актуальных для российских и китайских энергетиков вопросов развития энергосистем, включая опыт использования передач постоянного тока, механизмов управления спросом на электроэнергию, перспективы дальнейшего развития технологий, в том числе в условиях увеличения доли ВИЭ в структуре генерации.

Глава Представительства г-н Ли Мин отметил, что в первом полугодии текущего года прирост мощности ветровых и солнечных электростанций составил 128 ГВт. Это ставит перед энергетиками Китая масштабную задачу по интеграции гигантских объемов ВЭС и СЭС в энергосистему. Еще одной актуальной задачей является поиск решений для покрытия дефицитов мощности, вызванных интенсивно растущим электропотреблением в промышленных центрах. Одним из ее решений, по мнению Ли Мина, является развитие технологий электропередачи по линиям ультравысокого напряжения.

«В настоящее время ГЭК Китая управляет 35 ЛЭП ультравысокого напряжения. Это 19 линий переменного тока, включая ЛЭП 1000 кВ, и 16 линий постоянного тока, включая ЛЭП 1100 кВ. Максимальное расстояние передачи сегодня составляет 3300 км. Мы видим, что строительство ЛЭП ультравысокого напряжения для передачи мощности на большие расстояния от центров расположения генерации к центрам потребления и активное использование механизмов управления спросом являются на сегодня наиболее эффективными способами решения задачи по покрытию локальных дефицитов», – сказал Ли Мин.

В свою очередь, член Правления Системного оператора Андрей Катаев отметил, что в условиях интенсивного роста электропотребления в России и необходимости реализации крупных проектов по развитию энергетической инфраструктуры важно использовать накопленный большой опыт китайских коллег по применению технологий электропередачи на дальние расстояния.

Также на встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. Стороны договорились запланировать взаимные визиты для обмена опытом по наиболее актуальным вопросам развития энергосистем.

ГЭК Китая

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) создана в феврале 2002 года, является одним из ведущих госпредприятий Китайской Народной Республики и крупнейшей энергетической компанией в мире. Предприятие осуществляет оперативно-диспетчерское управления энергосистемой, передачу, распределение и сбыт электроэнергии, инвестиции в строительство электросетевой инфраструктуры как в Китае, так и за его пределами, а также научные исследования и разработки в области электроэнергетики. Операционная зона ГЭК Китая охватывает 88% территории страны, число клиентов компании превышает 1,1 млрд. В зоне ответственности ГЭК Китая расположены электростанции с установленной мощностью более 2 ТВт.

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