«Дальневосточный квартал» в Чите получил разрешение на строительство

Компания «СЗ «ПРОЕКТ-С-47» (входит в структуру Группы «Самолет») получил разрешение на строительство первой очереди «Дальневосточного квартала» в городе Чите. Документ выдало Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проект реализуется по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», объем инвестиций составляет 27,2 млрд рублей.

Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 27,5 тыс. кв. метров должен состояться не позднее декабря 2026 года. Всего до 2033 года в Чите на выделенных под комплексную жилую застройку более чем 36,7 гектарах застройщик поэтапно возведет 238 тыс. кв. м жилья на 8 тыс. человек. 100% от общей площади квартир инвестор предоставит к выкупу для социальных нужд.

На первых этажах жилых домов разместятся коммерческие помещения – магазины, кафе, аптеки, объекты бытового обслуживания. Комплексная застройка будет включать социальную инфраструктуру, в том числе два детских сада на более чем 600 мест и школу на 1100 учеников. Дополнительно застройщик разработает проект благоустройства набережной и озеленения территории.

«Благодаря статусу резидента ТОР компания-застройщик пользуется мерами господдержки, среди которых предоставление земли и инженерной инфраструктуры, налоговые льготы, сниженные страховые платежи, ускоренные процедуры согласования и утверждения документации по планировке территории, разрешению на ввод в эксплуатацию. Этот набор инструментов позволяет реализовать масштабный проект, нацеленный на обеспечение людей качественным и доступным жильем, современной социальной инфраструктурой, в намеченные сроки. КРДВ сопровождает проект на всех этапах реализации, оказывает поддержку в решении возникающих вопросов», - отметила директор КРДВ Забайкалье Дина Архипенко.

«Для нас это уже второй проект в рамках программы “Дальневосточный квартал”. Выход "Самолета" в Забайкальский край — осознанный стратегический выбор развития на Дальнем Востоке, так как мы видим здесь большой градостроительный потенциал, подкрепленный льготными ипотечными программами. Этот проект не только обеспечит комфортное проживание для тысяч семей, но и внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры города, создавая новые рабочие места и стимулируя экономический рост региона. Наше плодотворное сотрудничество с Администрацией края и государственная поддержка будут способствовать динамичной реализации совместных планов. Мы рады внести свой вклад в создание лучшего будущего для жителей Читы и с нетерпением ждем начала строительных работ над этим важным проектом», — добавил член Совета директоров, управляющий партнер Группы «Самолет» Александр Прыгунков.

Напомним, в рамках программы «Дальневосточный квартал» современные жилые комплексы будут возведены в Амурской и Сахалинской областях, в Хабаровском и Камчатском краях, Забайкалье, Республике Бурятии и в Еврейской автономной области – в городах Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Хабаровск, Корсаков, Чите и Улан-Удэ. Построить планируется 1,8 млн кв. м жилья при этом 1,2 млн. кв. метра жилья будут переданы для социальных нужд. В общей сложности в «Дальневосточные кварталы» дадут около 40 тыс. квартир, где смогут жить более 69 тыс. человек.