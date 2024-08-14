«Дочка» «Сибура» вложит 15 млрд рублей в модернизацию производства в Томске

14 авг. 2024, 13:45:06
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Источник:
ТАСС

Модернизировать производство полиэтилена и полипропилена планирует компания "Томскнефтехим" (ТНХ, предприятие "Сибура") в 2026 и 2027 годах, что позволит увеличить выпуск продукции на 8% и 10% соответственно. Стоимость обоих проектов по модернизации предварительно оценивается на сумму 15 млрд рублей, сообщил журналистам во время пресс-тура на предприятие гендиректор "Томскнефтехима" Рамиль Рябиков.

"С 2023 года мы прорабатывали крупнобюджетный проект по расширению мощности нашего производства. <…> В середине 2026 года мы этот капитальный ремонт проведем, сделаем модернизацию оборудования, заменим оборудование, которое требуется, чтобы увеличить мощности, и соответственно выйдем на плюс 22 тыс. тонн полимеров в год. Это прирост мощности примерно 8%", - сказал Рябиков, уточнив, что речь идет о производстве полиэтилена.

Он добавил, что большая часть оборудования будет российским, также будет оборудование из дружественных стран, из Китая.

Помимо этого, компания планирует модернизировать производство и полипропилена. Сделать это планируется в 2027 году. "Это даст прирост почти 16 тыс. тонн полипропилена в год при текущей мощности примерно 150 тыс. тонн, то есть прирост составит примерно 10%", - отметил гендиректор.

По его словам, на данный момент стоимость обеих модернизаций оценивается в 15 млрд рублей, однако цена может еще корректироваться на 50% в одну или другую сторону.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Она реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.

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