«Росатом» отгрузил оборудование для реакторного зала четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу» (Китай)

14 августа с производственной площадки завода «Атоммаш» (Машиностроительный дивизион «Росатома») отгружен корпус реактора и парогенератор для четвертого энергоблока АЭС «Сюйдапу», строящейся в Китае по новейшему российскому проекту. Это вторая в этом году крупная партия атомного оборудования для строящихся по российскому проекту АЭС в Китае.

Общий вес оборудования составил более 660 тонн. Доставка крупногабаритного оборудования на стройплощадку будет осуществлена комбинированным способом: автомобильным, речным и морским транспортом.

«Сегодня на предприятиях Машиностроительного дивизиона на разных этапах изготовления находится оборудование для 14 энергоблоков АЭС, строящихся по российскому дизайну АЭС в России и за рубежом. Слаженная работа машиностроителей позволяет отгружать его в соответствии с контрактными сроками, а в перспективе и нарастить объемы производства на фоне растущего спроса на атомную генерацию в мире», – отметил глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов.

«У нас уже существует проверенная опытом система эффективного сотрудничества с китайскими партнерами, которая позволяет оперативно рассматривать и решать все возможные вопросы, связанные с производственными процессами. Это позволяет обеспечить точное исполнение графика работ и безусловное соответствие продукции требованиям международных стандартов качества и безопасности сложного атомного оборудования», – добавил руководитель завода «Атоммаш» Максим Жидков.

В настоящее время по проекту Инжинирингового дивизиона «Росатома» в Китае на АЭС «Сюйдапу» сооружается два энергоблока ВВЭР-1200 поколения III+. Согласно контрактным обязательствам, российская сторона будет проектировать «ядерный остров» станции, поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих энергоблоков, окажет услуги по авторскому надзору, шеф-монтажу, шеф-наладке поставленного оборудования. «Атоммаш» принимает активное участие в строительстве сразу двух атомных станций в Китае – АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу», с реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Оборудование для этих атомных станций на заводе производят с 2021 года в тесном взаимодействии со специалистами из Китая. В мае 2024 года с производственной площадки в Волгодонске отгрузили корпус атомного реактора и два парогенератора для восьмого энергоблока АЭС «Тяньвань». Сейчас продолжается работа по изготовлению трех парогенераторов для четвертого блока АЭС «Сюйдапу», а также внутрикорпусных устройств и двух верхних блоков для АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу».

АЭС «Сюйдапу» – проект сотрудничества России и Китая в области атомной энергетики, расположенный в городе Хулудао (провинция Ляонин). В 2019 году был подписан ряд контрактов, в том числе генеральный контракт на сооружение энергоблоков № 3 и 4 АЭС «Сюйдапу» с реакторами ВВЭР-1200, а также контракт на поставку ядерного топлива. Ввод блоков в эксплуатацию намечен на 2027–2028 годы.

Реактор – вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещаются активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху оборудование герметично закрыто крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты, патрубками для вывода кабелей и датчиков внутриреакторного контроля. Корпус реактора имеет длину порядка 13 метров, диаметр – 4,5 метра. Вес оборудования составляет 320 тонн.

Парогенератор – теплообменный аппарат, который является частью реакторной установки и относится к изделиям первого класса безопасности. В состав оборудования одного энергоблока АЭС входят четыре парогенератора. Диаметр аппарата составляет более 4 метров, длина – порядка 15 метров, вес – 340 тонн.

«Атоммаш» производит сложное оборудование практически для всех атомных строек в России и за рубежом. В 2023 году с производственного комплекса отгружено ключевое оборудование для реакторных залов седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань» и третьего энергоблока АЭС «Сюйдапу».

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. Строит надежные и безопасные АЭС с реакторами типа ВВЭР поколения III+, которые отвечают всем международным требованиям и рекомендациям.

Россия укрепляет сотрудничество с дружественными странами. Работа «Росатома» по проектам в Китае – пример конструктивного партнерства, открывающего новые перспективы международного сотрудничества в сфере мирного атома и высоких технологий.