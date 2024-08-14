«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения потребителей Наро-Фоминского городского округа

Сергей Цивилев совместно с заместителем Министра транспорта Алексеем Шило и врио Губернатора Кемеровской области Ильей Середюком приняли участие в открытии железнодорожной углесборочной станции Юрково. Новая станция позволит более чем в два раза увеличить отгрузку угля с Калтанского угольного разреза, а также ускорить его доставку потребителям. «Открытие железнодорожной углесборочной ст...