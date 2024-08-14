«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения потребителей Наро-Фоминского городского округа

14 авг. 2024, 15:00:06
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Наро-Фоминского городского округа в рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей продолжает выполнять комплекс технических мероприятий.

Так, специалисты Наро-Фоминского РЭС завершили капитальный ремонт восьми трансформаторных подстанций в деревнях: Таширово, Алексеевка, Золотьково и Новая.

Помимо этого, на участках воздушных линий 0,4 кВ энергетики заменили 590 метров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод, обладающий повышенными характеристиками надежности. Работы выполнены в деревнях: Василисино, Золотьково, Варварино и в городском поселении Селятино.

Работы в распределительных сетях Наро-Фоминского городского округа продолжаются.

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