«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения потребителей Наро-Фоминского городского округа
Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Наро-Фоминского городского округа в рамках Программы повышения надежности электроснабжения потребителей продолжает выполнять комплекс технических мероприятий.
Так, специалисты Наро-Фоминского РЭС завершили капитальный ремонт восьми трансформаторных подстанций в деревнях: Таширово, Алексеевка, Золотьково и Новая.
Помимо этого, на участках воздушных линий 0,4 кВ энергетики заменили 590 метров алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод, обладающий повышенными характеристиками надежности. Работы выполнены в деревнях: Василисино, Золотьково, Варварино и в городском поселении Селятино.
Работы в распределительных сетях Наро-Фоминского городского округа продолжаются.