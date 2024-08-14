«Россети Юг» улучшили электроснабжение Ворошиловского района Волгограда

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» выполнили капитальный ремонт оборудования на подстанции 110 кВ в Волгограде. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей одного из самых динамично развивающихся районов Волгограда – Ворошиловского.

Подстанция обеспечивает электроснабжение частных и многоквартирных домов, в которых проживают более 55 тысяч волгоградцев, а также 120 социально значимых объектов. От нее получают электроэнергию крупнейшие предприятия областного центра, среди которых городской водоканал, волгоградский скоростной трамвай, кондитерская фабрика и торговый центр.

Энергетики произвели диагностику и устранение дефектов двух выключателей –ключевых устройств подстанции. Выполненные ремонтные работы позволят сохранять основное оборудование энергообъекта в нормативном состоянии.