Энергетики челябинского филиала «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения жителей Саткинского района

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ПАО «Россети Урал» - «Челябэнерго» произвели замену силового трансформатора на подстанции (ПС) 110 кВ Сатка. Данный энергообъект является основным центром питания для части города Сатка с населением более 42 тыс. жителей, а также поселка Межевой и села Айлино Саткинского района Челябинской области.

Энергетики заменили силовой трансформатор мощностью 31,5 МВА на более мощный 40 МВА, который предварительно прошел капитальный ремонт в заводских условиях. Электротехническому устройству проведена ревизия активной части и бака трансформатора, замена ключевых узлов, а также сушка и очистка трансформаторного масла в объеме 29 тонн. Демонтированный трансформатор законсервирован и переведен в производственный резерв предприятия.Данные работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения клиентов электросетевой компании, в том числе при прохождении периода осенне-зимнего максимума нагрузок 2024-2025гг.

Сумма средств, направленных на выполнение мероприятий на ПС Сатка в рамках реализации ремонтной программы челябинским филиалом «Россети Урал», составила порядка 8,8 млн рублей.