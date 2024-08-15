Энергоблок №5 Ленинградской АЭС выведен в плановый капитальный ремонт с элементами модернизации

15 августа 2024 года в 00:30 (мск) энергоблок №5 Ленинградской АЭС остановлен для проведения планового капитального ремонта по заранее согласованной в установленном порядке заявке. Работы будут проведены в соответствии с графиком Концерна «Росэнергоатом» и продлятся до конца сентября текущего года.

В них будет задействован ремонтный персонал и персонал инженерной поддержки Ленинградской АЭС, а также работники отраслевой специализированной организации «Атомэнергоремонт».

В течение полутора месяцев они выполнят ревизию и техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, систем безопасности, дизель-генераторных установок, грузоподъемных механизмов и т.д.

Во время ремонта ядерное топливо из корпуса реактора будет полностью извлечено. Это необходимо для проверки состояния металла корпуса реактора и его внутрикорпусных устройств и подтверждения их дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации. После этого часть кассет с отработавшим ядерным топливом заменят на свежие, остальные тепловыделяющие сборки переставят в соответствии с картой загрузки.

Также в целях улучшения характеристик действующего оборудования энергоблока будет выполнена модернизация насосных агрегатов реакторной установки и системы передачи данных оборудования автоматизированной системы управления технологическими процессами.

В завершении специалисты протестируют герметичную оболочку здания реактора вакуумированием и избыточным давлением, чтобы подтвердить её целостность и плотность.

Весь комплекс выполненных работ позволит обеспечить надежную, эффективную и безопасную эксплуатацию энергоблока №5 в следующий межремонтный период.

С 15 августа 2024 года на Ленинградской АЭС будут находиться в работе энергоблоки №3, 4 и 6. Они будут нести суммарную нагрузку 3200 МВт.

Проведение плановых ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надежной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования. Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Эффективная работа топливно-энергетического комплекса имеет важнейшее значение для государства, гарантируя экономическую стабильность и благополучие граждан. Крупные отраслевые компании развивают производство, инвестируют в импортозамещающие технологии. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Ленинградская АЭС является крупнейшей атомной станцией в России по установленной мощности 4400 МВт. Здесь эксплуатируются 4 блока РБМК-1000 и 2 блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока №7 и №8 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составляет более 8,5 млрд кВтч электроэнергии.