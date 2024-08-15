Готовность обхода пяти населенных пунктов в Республике Башкортостан составляет 67%

Сегодня в ходе рабочего визита в Республику Башкортостан глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков провел производственное совещание, посвященное реализации масштабного проекта в регионе – строительству обхода пяти населенных пунктов в составе трассы М-7 «Волга».

Участие в мероприятии приняли начальник Управления строительства автомобильных дорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков, а также представители подведомственного ФКУ Упрдор «Приуралье», подрядных организаций и компаний-инвесторов.

Открывая совещание, Роман Новиков отметил, что проект строительства зарождался еще до старта работ на скоростном маршруте Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. К строительству дороги в объезд пяти сел Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново на участке км 1169 – км 1231 трассы М-7 «Волга» приступили осенью 2022 года. За это время специалисты подрядной организации выполнили целый комплекс работ, и на сегодняшний день объект готов на 67%.

«Строительство 65-километрового объекта в Республике Башкортостан обрело новый глобальный смысл – дорога станет скоростным коридором и соединит европейскую часть России с Прикамьем и Уралом. Трасса будет крайне востребована не только для жителей региона, но и всей страны. Благодаря высокому тему работ запустить движение по четырем полосам планируется уже в ноябре этого года, синхронно с открытием многофункциональных зон дорожного сервиса», – добавил руководитель Росавтодора.

Начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» Денис Абрамов подробно рассказал собравшимся о ходе строительных работ на объекте. Так, специалисты переустроили все 46 инженерных коммуникаций, практически на всем протяжении новой трассы устроено земляное полотно, дорожная одежда, на 49 км уже уложен нижний слой дорожного покрытия, а на 20 км – верхний. Общий объем укладки асфальтобетонной смеси к концу строительства превысит 1 млн тонн.

На финишной прямой находится и строительство 28 искусственных сооружений. Общая готовность шести транспортных развязок, трех путепроводов на пересечении с региональными дорогами, двух мостов и 17 сельскохозяйственных проездов на сегодняшний день составляет порядка 80%.

Также участники совещания отметили, что обустройству участка строительства и мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения уделяется должное внимание. Проектом предусмотрена установка 216 км барьерного ограждения, 23 км бордюров и 923 дорожных знаков, автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), которая будет информировать участников дорожного движения о ситуации на дороге в режиме реального времени, а также нанесение 60 тыс. кв. м дорожной разметки.

Благодаря своевременному финансированию и высокому темпу работ эти мероприятия уже активно проводятся. Так, на 44 км новой четырехполосной дороги появилось электроосвещение, а на 39 км установлено барьерное ограждение.

Отдельно обсудили строительство четырех площадок отдыха с перспективой организации многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Всего здесь планируется создать четыре МФЗ – на 1196-м и 1230-м км по обе стороны дороги. В их составе будут многотопливные АЗС, кафе, станции зарядки автомобилей, парковки, площадки для отдыха, которые начнут функционировать одновременно с запуском движения автомобилей по основному ходу дороги.

Новый участок трассы будет способствовать повышению безопасности дорожного движения как для транзитного транспорта, так и для жителей Илишевского, Чекмагушевского, Дюртюлинского районов республики. Кроме того, появление обхода улучшит экологию региона, так как на дублер будет выведен весь транзитный транспорт с автодороги М-7 «Волга».