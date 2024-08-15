Норникель изучает металл будущего

«Норникель» создал Центр палладиевых технологий, чтобы изучать свойства этого металла, который, как мы надеемся, сыграет важную роль в развитии зеленой экономики будущего. В этом центре «Норникель» организует совместные исследования российских и зарубежных ученых.

Центр палладиевых технологий — это:

свыше 20 новых разработок;

более 100 материалов с содержанием палладия, которые мы планируем создать в ближайшее время;

около 100 млн долларов инвестиций «Норникеля» в разработку инновационных способов применения палладия до конца 2030 года;

перспектива на 40 тонн повысить спрос на палладий благодаря нашим разработкам уже к 2030 году.

Почему именно палладий?

Это один из критически важных минералов, который помогает сделать зеленые технологии более производительными и доступными. Сегодня металл используется в основном в системах очистки выхлопных газов автомобилей.

В будущем палладий можно применять:

в водородной энергетике;

в солнечной энергетике;

для химического синтеза и водоочистки;

в электронике и спинтронике.

Подробности о том, как исследование палладия может изменить жизнь всей планеты.

Источник: Официальный Telegram канал Официальный канал ПАО ГМК «Норильский никель»