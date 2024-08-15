Норникель изучает металл будущего
6 часов назад
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«Норникель» создал Центр палладиевых технологий, чтобы изучать свойства этого металла, который, как мы надеемся, сыграет важную роль в развитии зеленой экономики будущего. В этом центре «Норникель» организует совместные исследования российских и зарубежных ученых.
Центр палладиевых технологий — это:
- свыше 20 новых разработок;
- более 100 материалов с содержанием палладия, которые мы планируем создать в ближайшее время;
- около 100 млн долларов инвестиций «Норникеля» в разработку инновационных способов применения палладия до конца 2030 года;
- перспектива на 40 тонн повысить спрос на палладий благодаря нашим разработкам уже к 2030 году.
Почему именно палладий?
Это один из критически важных минералов, который помогает сделать зеленые технологии более производительными и доступными. Сегодня металл используется в основном в системах очистки выхлопных газов автомобилей.
В будущем палладий можно применять:
- в водородной энергетике;
- в солнечной энергетике;
- для химического синтеза и водоочистки;
- в электронике и спинтронике.
Подробности о том, как исследование палладия может изменить жизнь всей планеты.
Источник: Официальный Telegram канал Официальный канал ПАО ГМК «Норильский никель»
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