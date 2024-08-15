Первый оренбургский технопарк включен в реестр Минпромторга РФ

Площадка нового технопарка создавалась по модели brownfield – она предусматривает разработку нового промышленного объекта на месте, где уже имеются производственные сооружения и инфраструктура.

Технопарк «Масштаб» – это промышленная площадка для предприятий и проектов в сфере добычи и переработки металлосодержащей руды. Он появился на базе бывшего Буруктальского никелевого завода в поселке Светлый. В настоящее время пользователем инфраструктуры технопарка является ООО «Русникель», в числе резидентов – ООО «НПК сплав», ООО «БНЗ - Русникель». В технопарке запущено производство ферросплавов. В данный момент в структуре трудятся около 300 человек.

– Это первый в Оренбургской области технопарк, созданный в соответствии с требованиями Минпромторга РФ. У нас работают территории с преференциальными налоговыми режимами, особая экономическая зона, формируются отраслевые кластеры. Создание таких форм является одной из стратегических задач, поставленных Правительством РФ для достижения технологического суверенитета страны. Их участники могут претендовать на федеральные меры поддержки, которые позволят модернизировать производство, увеличить ассортимент продукции, улучшить его качество, – сказал губернатор Денис Паслер.

Строительство технологической инфраструктуры началось в прошлом году. На территории появились две лаборатории, они позволят вести разработку и внедрять передовые технологии в сфере добычи и переработки металлосодержащих руд российских месторождений. Появится также конгрессно-выставочный зал.

Главная задача промышленного технопарка «Масштаб» – создание условий для дальнейшего развития металлургической отрасли и повышения ее эффективности. Его резидентами могут стать предприятия, научно-исследовательские институты, инжиниринговые центры, IT-компании, деятельность которых связана с повышением эффективности добычи и переработки. Кроме того, «Масштаб» может претендовать на федеральные меры поддержки.