Подмосковный участок М-9 «Балтия» станет четырехполосным после капремонта

Дорожно-строительные работы пройдут на территории Шаховского городского округа Московской области, на участке от 148 по 158 км федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия». Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Трасса М-9 «Балтия», частью которой является Новорижское шоссе, начинается от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и далее проходит по территории трех областей – Московской, Тверской и Псковской – до границы с Латвией.

«Основная задача предстоящего капитального ремонта на М-9 в Подмосковье – увеличение количества полос с двух до четырех, что позволит значительно улучшить условия движения автотранспорта на одном из самых загруженных участков федеральной трассы. Строительная длина отрезка капремонта – 10,83 км», – рассказал ведущий эксперт Главгосэкспертизы России Вадим Стыценко.

По завершении работ четырехполосная автодорога будет отвечать требованиям II категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч.

Проект капремонта на трассе «Балтия» включает также решения по устройству технических средств организации дорожного движения и разделительной полосы с барьерным ограждением.

Кроме того, для повышения безопасности движения в местах размещения новых автобусных остановок и в населенных пунктах предусмотрено устройство тротуаров в направлении движения основных потоков пешеходов. А новая схема движения на проезжей части станет более безопасной и комфортной для водителей.

«Для организации левых поворотов для автотранспорта предусматривается устройство разворотных петель с переходно-скоростными полосами, что обеспечивает организацию движения без пересечения встречных потоков», – пояснил Вадим Стыценко.

В ходе капремонта на участке «Балтии» предполагается устройство локальных очистных сооружений, шумозащитных экранов, водопропускных труб, подпорных стенок и наружного освещения.

Застройщик – Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства.

Генеральный проектировщик – ООО «Гео-Проект».