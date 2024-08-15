Россия и Сербия развивают сотрудничество в области энергетики
7 часов назад
309
Время чтения ≈ 1 минута
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Заместителем Председателя Правительства Сербии Александаром Вулиным, сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.
Стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов сотрудничества в различных отраслях энергетики, в том числе, поставки в Республику российского природного газа.
Министр подчеркнул, что диалог между странами способствует успешному развитию сотрудничества в ТЭК, позволяет оперативно реагировать на вызовы и укреплять двусторонние связи.
«Отмечу, что с сербскими коллегами ведется плановая работа в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики», – пояснил Сергей Цивилев.
В свою очередь, Александар Вулин выразил удовлетворенность развитием двусторонних отношений в энергетической сфере.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком
6 часов назад
ХМАО - Югра занимает первое место в России по добыче нефти и производству электроэнергии (84,2 млрд кВт ч), второе по добыче газа, третье - по объемам промышленного производства. В округе проживает 1,7 млн человек, из которых 51,3 тыс. человек - в двух районах (Белоярском и Березовском), включенных в Арктическую зону РФ. С использованием льгот и преференций АЗРФ в ХМАО – Югре уже реализую...
«Россети Волга» готовится к работе в рамках нового закона о СТСО
11 часов назад
Закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) вступает в силу 1 сентября 2024 года. Распределительные электросетевые компании в регионах будут работать по новым правилам. Компания «Россети Волга» готовится к функционированию в новых условиях. В компании прошло расширенное совещание под председательством Генерального директора Александра Гаврилова. Фактичес...
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава «Россети Кубань» Борис Эбзеев обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона
12 часов назад
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и исполняющий обязанности генерального директора компании «Россети Кубань» Борис Эбзеев в рамках рабочей встречи, состоявшейся сегодня в Краснодаре, рассмотрели вопросы подготовки и подписания Регуляторного соглашения, направленного на дальнейшее развитие энергетической инфраструктуры региона и установление долгосрочных тарифов. Также...
Системный оператор и ГЭК Китая наметили направления дальнейшего сотрудничества
14 авг. 2024, 14:15:06
Главный диспетчерский центр Системного оператора посетила делегация Государственной электросетевой корпорации (ГЭК) Китая во главе с новым руководителем Представительства в России Ли Мином. Деловая встреча стала очередным мероприятием по развитию стратегического партнерства в рамках подписанного в 2021 году Меморандума о взаимопонимании между АО «СО ЕЭС» и ГЭК Китая. Стороны обсу...
Состоялась встреча Михаила Мишустина с генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым
14 авг. 2024, 12:45:22
Обсуждались результаты работы компании в прошедшем периоде, в том числе в условиях природных аномалий, переход на отечественное оборудование и программное обеспечение, а также участие в восстановлении энергетической инфраструктуры в новых регионах. А.Рюмин: "Хотел бы рассказать о некоторых инновационных решениях, инновационных проектах, которые мы реализовали. Например, это...
Сергей Цивилев провёл выездное совещание с врио Губернатора Курской области Алексеем Смирновым
14 авг. 2024, 11:00:00
Сергей Цивилев провёл выездное совещание с врио Губернатора Курской области Алексеем Смирновым по вопросам обеспечения энергетической безопасности региона с учетом оперативной обстановки. Сергей Цивилев сообщил, что в Курскую область будет переброшен подвижной аварийный резерв. Это позволит значительно ускорить устранение непредвиденных аварийных ситуаций и обеспечить стабильное электроснабжени...
Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии, посвящённой национальному проекту «Новые атомные и энергетические технологии»
13 авг. 2024, 10:30:01
Правительство завершает подготовку национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Он должен быть доработан до 14 августа. Такое поручение дал Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвящённой этому нацпроекту и состоявшейся 2 июля. В состав нацпроекта планируется включить десять федеральных...
«Россети» направят 5,6 млрд рублей в 2024 году на развитие электросетевой инфраструктуры Ставрополья
12 авг. 2024, 15:15:00
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве рассмотрели проекты, направленные на увеличение надежности и пропускной способности сетевой инфраструктуры региона, технологического присоединения новых потребителей. Также обсуждались вопросы тарифной политики, реализация закона о системообразующих территор...
Сергей Цивилев посетил Кольскую ВЭС в рамках рабочей поездки в Мурманскую область
12 авг. 2024, 09:30:00
В ходе делового визита в Мурманскую область Сергей Цивилев совместно с губернатором региона Андреем Чибисом посетил Кольскую ВЭС компании «ЛУКОЙЛ» – крупнейшую в мире ветряную электростанцию за полярным кругом. Ветропарк станции состоит из 57 турбин общей мощностью 202 МВт. Объект расположен на территории площадью 257 гектаров и вырабатывает порядка 750 млн кВт*ч в год, что по...
Сергей Цивилев и Сергей Меняйло обсудили развитие ТЭК Республики Северная Осетия–Алания
09 авг. 2024, 15:00:05
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Главой Республики Северная Осетия-Алания Сергеем Меняйло, в ходе которой были рассмотрены вопросы развития топливно-энергетического комплекса. Ключевой темой встречи стало исполнение поручения Президента России по социальной газификации. «Перевод частного сектора на газоснабжение – важный фактор, способствующий улучшению качества жизни гр...
В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли и сферы ЖКХ Пермского края
08 авг. 2024, 14:00:00
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, в рамках которой обсуждалась реализацию федеральных проектов, входящих в действующий национальный проект «Жилье и городская среда». Также были затронуты вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализации его мероприяти...
Сергей Цивилев провёл совещание по вопросам вывоза нефти, нефтепродуктов и угля железнодорожным транспортом
08 авг. 2024, 13:00:27
Сергей Цивилев провёл совещание по мерам увеличения объёмов погрузки энергоресурсов по сети РЖД, а также разработке и согласованию грузовой базы на 2025 год. В мероприятии приняли участие представители федеральных ведомств, РЖД и бизнеса. Участники совещания обсудили предложения по улучшению ситуации с вывозом грузов по железной дороге с учётом текущих потребностей экономики. Министр отметил...
Игорь Маковский провел заседание специального оперативного Штаба по восстановлению электроснабжения в курском приграничье
08 авг. 2024, 11:30:02
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание Штаба по вопросам обеспечения жителей региона электроснабжением и восстановления электросетевой инфраструктуры Курской области, подвергающейся вражескому нападению со стороны ВСУ. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Энергетики одними из первых пришли на помощь. В ликвидации последствий огневых воздей...
Сергей Цивилев провёл первое заседание рабочей группы по развитию энергетики Дальнего Востока
08 авг. 2024, 09:15:00
В Министерстве энергетики состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по развитию энергетического комплекса Дальнего Востока, созданной по инициативе Сергея Цивилева. В совещании приняли участие представители профильных федеральных органов исполнительной власти, регионов Дальневосточного федерального округа, а также крупнейших отраслевых компаний. «Целью рабочей группы я...
Марат Хуснуллин провёл совещание по вопросам развития Калининградской области
06 авг. 2024, 12:45:09
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл совещание с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных, посвящённое социально-экономическому развитию региона. «Калининградская область показывает хорошие результаты по многим направлениям. Преуспевает в жилищном строительстве. За полгода ввели 562 тыс. кв. м, что на&nbs...
Сергей Цивилев и Сергей Дрегваль обсудили актуальные вопросы импортозамещения энергетического оборудования
06 авг. 2024, 10:45:11
Сергей Цивилев и генеральный директор ПАО «Интер РАО» Сергей Дрегваль обсудили актуальные вопросы замещения иностранного оборудования на энергообъектах компании и вопросы модернизации генерирующего оборудования. «В условиях беспрецедентного санкционного давления достижение технологического суверенитета в области энергетики – одна из важнейших задач Минэнерго», &n...
Сергей Цивилев: «Достижение технологического суверенитета — приоритетная задача Минэнерго»
05 авг. 2024, 11:15:01
Обеспечение технологического суверенитета является одной из приоритетных задач топливно-энергетического комплекса страны, ей отводится ключевая роль как в разрабатываемой Энергетической стратегии РФ до 2050 года, так и в новом национальном проекте «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом Сергей Цивилев заявил на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором....
Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым
02 авг. 2024, 16:30:28
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, а также реализацию поручения Владимира Путина по газификации края. В настоящее время компания «Газпром» ведёт работы по проектированию участка магистрального газоп...
В главном офисе «Россети Центр» состоялась рабочая встреча заместителя министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова с гендиректором компании Игорем Маковским
02 авг. 2024, 13:30:05
В ходе конструктивного диалога стороны подчеркнули важность работы по импортозамещению для укрепления технологического суверенитета России. Специалисты «Россети Центр» занимаются разработкой и внедрением технологичных решений в сфере эксплуатации сетевых ресурсов. В портфеле компании десятки перспективных проектов от самовосстанавливающихся сетей до систем накопления энергии. &...
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Послом Пакистана в России Мухаммадом Джамали
02 авг. 2024, 12:15:05
Сергей Цивилев и Посол Пакистана в России Мухаммад Джамали обсудили сотрудничество по ряду актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе по линии ТЭК. Стороны выразили готовность продолжить диалог как в рамках Российско-Пакистанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателем которой с российской стороны наз...