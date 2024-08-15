Россия и Сербия развивают сотрудничество в области энергетики

ХМАО - Югра занимает первое место в России по добыче нефти и производству электроэнергии (84,2 млрд кВт ч), второе по добыче газа, третье - по объемам промышленного производства. В округе проживает 1,7 млн человек, из которых 51,3 тыс. человек - в двух районах (Белоярском и Березовском), включенных в Арктическую зону РФ. С использованием льгот и преференций АЗРФ в ХМАО – Югре уже реализую...