Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков встретился с врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Русланом Кухаруком

ХМАО - Югра занимает первое место в России по добыче нефти и производству электроэнергии (84,2 млрд кВт ч), второе по добыче газа, третье - по объемам промышленного производства. В округе проживает 1,7 млн человек, из которых 51,3 тыс. человек - в двух районах (Белоярском и Березовском), включенных в Арктическую зону РФ.

С использованием льгот и преференций АЗРФ в ХМАО – Югре уже реализуются 2 первых инвестпроекта - по строительству промышленной инфраструктуры и жилья. Рассматривается еще 5 заявок инвесторов. Министр и врио губернатора обсудили перспективные проекты в сфере горнодобычи, лесной промышленности, нефтесервиса, переработки рыбы и дикоросов, туризме, инфраструктуре.

Особое внимание было уделено развитию транспорта и логистики. Обсуждался проект строительства моста через Обь, который обеспечит региону выход на Транссиб и полноценную работу транспортного коридора «Екатеринбург – Урай – Советский – Нягань – Надым».

Как сообщил Алексей Чекунков, сегодня на территории АЗРФ резидентами реализуется около 800 проектов. Объем привлеченных инвестиций приближается к 2 трлн рублей.

«Потенциал территории ХМАО - Югры огромный. Безусловно поддержим проекты, направленные на развитие экономики, обеспечение северного завоза, развитие Севморпути и повышение качества жизни людей», - отметил министр.

«Вхождение наших двух районов в Арктическую зону было воспринято нами как еще одна возможность для роста. Березовский и Белоярский районы - это труднодоступные территории с колоссальными природными богатствами и культурными традициями, здесь сосредоточено большое количество представителей коренных народов Севера. Отдельные программы поддержки есть, но мы понимаем, что те преференции и льготы, которые предусмотрены в рамках Арктической зоны, создадут условия и для людей, которые там проживают, и для тех, кто готов приехать в наш регион», - отметил Руслан Кухарук.

Также между Минвостокразвития и правительством ХМАО - Югры подписано соглашение о передаче части функций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (выступающей управляющей компанией Арктической зоны РФ) региональному институту развития - Фонду развития Югры. Документ подписали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

УК будет взаимодействовать с инвесторами по подготовке заявок на получение статуса резидента АЗРФ, осуществлять контроль за исполнением соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности, а также сопровождать инвесторов на всех этапах реализации инвестиционных проектов в регионе.

Передача функций управляющей компании региональному институту развития позволит повысить качество сопровождения проектов резидентов на территории Югры, ускорить и упростить административные процедуры.