Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» продолжают работы по повышению надежности электроснабжения Талицкого городского округа

Энергетики Талицких электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» в рамках ремонтной кампании провели ремонт воздушных линий (ВЛ), классом напряжения 10 кВ и 0, 4 кВ.

Специалисты энергокомпании на ВЛ-10 кВ Черёмухова произвели замену 4 км. провода, траверс и 60-ти изоляторов. Кроме того, для обеспечения сокращения технологических нарушений в зимний период на линии проведена регулировка стрелы провеса. В деревне Заречная энергетики заменили более 350 метров провода на ВЛ-0,4 кВ Быт.

Данные сетевые объекты обеспечивают электроснабжение потребителей трех небольших деревень Талицкого района, в том числе объект связи, крестьянско-фермерское хозяйство, станция катодной защиты газопровода, магазины и уличное освещение.

Проведенные работы позволили повысить качество и надежность энергоснабжения жителей населенных пунктов: д. Заречная, Черемухова и Белоносова, в которых проживают порядка 400 человек.

Затраты электросетевой компании составили порядка 1 млн. рублей.