HABSANS — новый член Ассоциации «Электрокабель»

На внеочередном собрании членов Ассоциации "Электрокабель", которое состоялось в офисе Ассоциации 30 июля 2024 года, обсуждались вопросы о принятии новых участников.



Впервые в истории Ассоциации "Электрокабель" выступила китайская международная компания, которая была принята в Ассоциацию!



Этот момент подчеркивает стремление компании к прогрессу и постоянному развитию в кабельной промышленности.



Компания HABSANS — международный лидер в производстве и поставке кабельной продукции. Участие в Ассоциации "Электрокабель" стало важным шагом к укреплению связей между российской и китайской кабельными отраслями.



Вступление HABSANS в Ассоциацию "Электрокабель" подтверждает приверженность компании развитию кабельной промышленности и укреплению связей между Россией и Китаем. Это событие открывает новые горизонты для более тесного взаимодействия и совместного достижения успеха!