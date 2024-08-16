Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» награжден дипломом военно-технического Форума «Армия - 2024»

Форум является крупнейшей выставкой вооружения, военной и специальной техники в России. Гости вблизи могли рассмотреть образцы перспективной техники и вооружения, познакомиться с технологиями, стоящими на страже мира и спокойствия российских граждан в наши дни.

Завод представил комплект «Быстровозводимые электрические сети» (БЭС) – совместную разработку специалистов Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», НИУ «МЭИ» и Военного учебно-научного центра Сухопутных войск РФ.

Уникальность БЭС заключается в том, что он позволяет в сжатые сроки наладить постоянное бесперебойное электроснабжение с использованием облегченной кабельной сети на расстояние до 50 км.

БЭС могут использовать как военные, так спасатели, строители и многие другие.

Как проходил Форум «Армия - 2024», смотрите в видео: https://rutube.ru/video/2b5d1d984dbc7e069d2ca047b6cf0efa/.