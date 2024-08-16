Режкабель разрабатывает программы обучения для будущих кабельщиков
Пока по всей стране проходит приёмная кампания 2024 года в вузы и учреждения среднего профессионального образования, специалисты Режевского кабельного завода самостоятельно разрабатывают планы занятий для направления «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» в рамках образовательного проекта ИПОС «Потенциал» на 2025–2026 годы.
Разработка программы обучения включает преподавание двух предметов на базе РПТ в пятом и шестом семестрах: «Ведение технологических процессов» и «Обслуживание эксплуатируемого оборудования». Таким образом, работники Режкабеля значительно увеличат количество часов на всех курсах до 556 и 172 соответственно.
Кроме того, компания создаёт и пополняет методическую базу: готовит презентации, макеты оборудования и профильную библиотеку. Последнее особенно важно, так как в техникуме недостаточно учебных материалов для более глубокого и качественного преподавания.
«Мы не только разрабатываем новые планы уроков, но и увеличиваем количество часов по сравнению с предыдущими годами. Надеемся, что это позволит дать будущим кабельщикам больше важной для них информации. Также, благодаря формированию наглядно-методической базы улучшится и продуктивность образовательной программы», — рассказала Светлана Лукина, начальник отдела кадров.