Режкабель разрабатывает программы обучения для будущих кабельщиков

Пока по всей стране проходит приёмная кампания 2024 года в вузы и учреждения среднего профессионального образования, специалисты Режевского кабельного завода самостоятельно разрабатывают планы занятий для направления «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» в рамках образовательного проекта ИПОС «Потенциал» на 2025–2026 годы.

Разработка программы обучения включает преподавание двух предметов на базе РПТ в пятом и шестом семестрах: «Ведение технологических процессов» и «Обслуживание эксплуатируемого оборудования». Таким образом, работники Режкабеля значительно увеличат количество часов на всех курсах до 556 и 172 соответственно.

Кроме того, компания создаёт и пополняет методическую базу: готовит презентации, макеты оборудования и профильную библиотеку. Последнее особенно важно, так как в техникуме недостаточно учебных материалов для более глубокого и качественного преподавания.