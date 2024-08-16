Сергей Цивилев: «Россия последовательно выступает за справедливый энергопереход»

Россия последовательно поддерживает конструктивный подход к справедливым энергетическим переходам, который позволит продолжать следовать климатическим целям. Об этом Сергей Цивилев сообщил в ходе выступления на 14-й встрече Министров энергетики АТЭС.

Министр подчеркнул, что взвешенная позиция по вопросу энергетического перехода будет отвечать интересам как производителей, так и потребителей энергии, а также исключит использование климатической повестки в качестве политического и экономического инструмента неконкурентной борьбы. Глава Минэнерго России отметил, что несбалансированный энергетический переход рискует дестабилизировать мировую энергетическую систему.

«Мы полагаем, что справедливые энергопереходы должны учитывать национальные особенности стран, включая их климатические и природные условия, задачи социально-экономического развития, а также структуру топливно-энергетического баланса», – заявил Сергей Цивилев.

Министр также отметил значимость принципа «технологической нейтральности», заключающегося в возможности использовать все доступные виды топлива и технологические решения, позволяющие сократить выбросы парниковых газов.

В завершение выступления глава российского энергетического ведомства пригласил участников 14-й встречи Министров энергетики стран АТЭС посетить «Российскую энергетическую неделю», которая пройдёт в Москве 26-28 сентября 2024 года.