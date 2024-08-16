Системная авария произошла на высоковольтной линии. Без электроэнергии осталась значительная часть Приморского края

16 августа, примерно в 17.15 произошло нарушение частотного режима за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики. Отключилась ВЛ-500 ПримГРЭС-Хехцир-2. Линия принадлежит МЭС Востока.

Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании.

На данный момент, как сообщают СМИ Приморья, электричества нет во Владивостоке, Надеждинске, Фокино, Находке, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах Приморья. У некоторых не работает мобильный интернет, вышки связи обесточены, не работает электротранспорт.

Энергетики ДРСК готовы оперативно набрать нагрузку на линии ДРСК, как только будет подано напряжение на ВЛ-500 Приморская ГРЭС-Хехцир-2 МЭС Востока.