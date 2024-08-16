Системная авария произошла на высоковольтной линии. Без электроэнергии осталась значительная часть Приморского края
час назад
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16 августа, примерно в 17.15 произошло нарушение частотного режима за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики. Отключилась ВЛ-500 ПримГРЭС-Хехцир-2. Линия принадлежит МЭС Востока.
Предварительная причина — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС Сибирской генерирующей компании.
На данный момент, как сообщают СМИ Приморья, электричества нет во Владивостоке, Надеждинске, Фокино, Находке, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах Приморья. У некоторых не работает мобильный интернет, вышки связи обесточены, не работает электротранспорт.
Энергетики ДРСК готовы оперативно набрать нагрузку на линии ДРСК, как только будет подано напряжение на ВЛ-500 Приморская ГРЭС-Хехцир-2 МЭС Востока.
ДРСК восстановило в Приморье электроснабжение потребителей мощностью 350 мВт на линии, принадлежащей ПАО «Россети»
12 минут назад
16 августа, примерно в 17.15 произошло нарушение частотного режима за пределами Приморского края, вызванное работой противоаварийной автоматики. Отключилась ВЛ-500 ПримГРЭС-Хехцир-2. Линия принадлежит МЭС Востока (ПАО «Россети). Энергетики ДРСК оперативно подключились к решению ситуации и после включения линии 500 кВ, принадлежащей ПАО «Россети», восстановлено электроснабжение...
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09 авг. 2024, 13:15:08
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Региональные власти поблагодарили «Россети Новосибирск» за оперативное восстановление электроснабжение после ДТП с опорой ЛЭП
05 авг. 2024, 09:29:45
5 августа на оперативном совещании под руководством главы региона обсудили вчерашний инцидент с перерывом электроснабжения в Бердске из-за ДТП с опорой высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП). Напомним, вечером 4 августа грузовой автомобиль врезался в опору ЛЭП 110 кВ, в результате чего металлическая конструкция сильно накренилась. Это привело к временному нарушению электроснабжения части по...
Погасшие огни взлетно-посадочной полосы парализовали работу российского аэропорта
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В Приамурье 11 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы
31 июл. 2024, 14:44:44
В Амурской области 11 населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва линии электропередачи во время грозы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. "11 населенных пунктов остались без электричества в Мазановском районе из-за грозы. Сильные порывы ветра оборвали линии электропередач между селами Новороссийка...
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29 июл. 2024, 13:30:00
Третье крупное отключение электроэнергии за прошедшую неделю произошло в Октябрьском округе Иркутска. В 05:05 утра 29 июля произошло отключение электричества в части домов на улицах Ржанова и Дыбовского, а также на проспекте Маршала Жукова. Восстановительными работами занимаются специалисты Иркутской электросетевой компании. Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе электросетевой компании, п...
ГУП РК «Крымэнерго» публикует графики временного отключения электроэнергии
24 июл. 2024, 16:45:01
На официальном сайте предприятия ГУП РК «Крымэнерго» https://crimea-energy.ru/about/news/10773-240719-2, в телеграм – канале «Крымэнергоинформ» (https://t.me/crimeaenergy) и сообществе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/krymenergy) опубликованы графики временного отключения электроэнергии. ГУП РК «Крымэнерго» информирует, что граф...
Энергетики Западных электрических сетей обеспечат по временной схеме электроснабжение сёл Верхневилюйского района, вблизи которых бушуют лесные пожары
23 июл. 2024, 11:30:00
Энергетики ведут работы по защите энергообъектов от природных пожаров, бушующих в Верхневилюйском районе, и подключению по временным схемам населенных пунктов, в которых из-за стихии ограничено электроснабжение. По данным на 23 июля, в зоне распространения огня находятся ВЛ-35 кВ «Верхневилюйск — Тойоку» и ВЛ-10 кВ «Тойоку — Быракан». В настоящий...
Специалисты компании «Россети Урал» обнаружили в Пермском муниципальном округе майнинг-ферму, незаконно подключенную к электрическим сетям
22 июл. 2024, 14:15:04
В ходе проверки, организованной с целью выявления хищения электроэнергии, энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обнаружили в поселке Юго-Камский подпольную ферму для майнинга криптовалюты. В нежилом помещении располагалось более 150 единиц оборудования для добычи криптовалюты. При этом объект был подключен к электрическим сетям незаконно.Сотрудники полиции опе...
Системный оператор: отключения потребления на Юге связаны с повышенной аварийностью на фоне экстремальной жары
18 июл. 2024, 09:30:22
По данным Системного оператора Единой энергетической системы, ситуация в Объединенной энергосистеме Юга с отключением накануне 1,3 ГВт нагрузки потребления после сбоя на оборудовании Ростовской АЭС исправлена, но риски сохраняются вследствие общего высокого уровня аварийности на электростанциях в условиях резкого роста потребления из за высоких температур наружного воздуха. Аварийная ситу...
ГУП РК «Крымэнерго» опубликовало графики временных отключений
17 июл. 2024, 12:15:14
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В Орловскую область прибыли на помощь бригады энергетиков компании «Россети Центр» из соседних регионов
15 июл. 2024, 15:45:21
Энергетики «Орелэнерго» продолжают устранять последствия грозы и шквалистого ветра в Орловской области. На помощь орловцам прибыли коллеги из Курского, Белгородского, Калужского, Тульского, Липецкого, Воронежского и Тамбовского филиалов компании «Россети Центр». Бригады распределяются по участкам технологических нарушений и незамедлительно приступают к работе по ликвидации...
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Около двух тысяч жителей Новосибирска остались без электроснабжения
15 июл. 2024, 14:45:00
Почти две тысячи жителей Новосибирска остались без света из-за повреждений кабельных линий. Об этом в понедельник информирует пресс-служба «Региональных электрических сетей». По информации компании, сегодня во второй половине дня несколько кабельных линий повредились сначала в Ленинском районе Новосибирска, а после – в Октябрьском (в районе жилого массива Закаменский). Около 6...
Аномально высокая температура воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России
09 июл. 2024, 16:45:10
По оперативным данным без энергоснабжения находятся: Ростовская область – более 324 тысяч человек; Краснодарский край и республика Адыгея – 181 тысяча человек; Астраханская область – 94,3 тысячи потребителей. Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме.
Около 270 тыс. жителей Ростовской области и Кубани остаются без света
09 июл. 2024, 14:30:20
Энергетики восстанавливают нарушенное из-за высокого сезонного потребления электроснабжение Ростовской области и Краснодарского края, где без света остаются почти 268,3 тыс. человек, сообщает Минэнерго РФ во вторник. "В связи с высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами, в Краснодарском крае происходят отключения объектов электросетевого хозяйства, к...
В результате атаки дронов на подстанцию пострадали восемь сотрудников ЗАЭС
03 июл. 2024, 15:30:06
Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об атаке со стороны Украины на подстанцию «Радуга». По ней три раза ударили дронами-камикадзе квадрокоптерного типа, повреждены оба трансформатора. Травмы получили восемь сотрудников атомной станции. «Пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара ... Состояние од...