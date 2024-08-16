EL-Комитет НОПСМ: Судебное решение о прекращении реализации фальсифицированной продукции торговой марки ГЕРМЕС

7 августа 2024г. Мытищинский городской суд Московской области вынес решение по делу № М-2792/2024, удовлетворив иск к ИП Закарян А.С. – продавец маркетплейса ОЗОН.



Суд обязал ответчика прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ ГЕРМЕС, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки и, конечно же, проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безопасности этой продукции.



Напоминаем, что причиной обращения в суд стали результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ ГЕРМЕС, закупленного в декабре 2023 г. на площадке ОЗОН, где были выявлены серьезные нарушения требований ГОСТ 31996-2012 (занижение толщины изоляции - 5%, превышение эл. сопротивления – 57,9%).



ИП Закарян А.С. был проинформирован о результатах проведенных испытаний, но досудебную претензию с требованием о добровольном прекращении реализации некачественного кабеля на электронной торговой площадке проигнорировал.



Сегодня мы видим результаты проведенной работы: кабельная продукция торговой марки ГЕРМЕС больше не доступна для покупки на электронных полках маркетплейса ОЗОН. Данный факт отражает значительное снижение риска для покупателей стать жертвами недобросовестных торговцев.



Решение суда становится неоспоримым аргументом для обращения в другие маркетплейсы с целью ограничения реализации данной продукции.