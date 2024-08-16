Турбогенераторы энергоблока Армянской АЭС после ремонта подключили к единой энергосистеме

27 минут назад
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Источник:
ТАСС
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Турбогенераторы второго энергоблока Армянской АЭС (ААЭС) после планового ремонта были подключены к единой энергосистеме страны на неделю раньше запланированного срока. Об этом сообщила пресс-служба станции.

"После планового ремонта 11 августа в 12:17 (11:17 мск) 4-й турбогенератор второго энергоблока ААЭС, затем в 15:20 (14:20 мск) 3-й турбогенератор были подключены к единой энергосистеме Армении. Согласно программе планового ремонта 2024 года, запуск энергоблока планировался на 18 августа. Благодаря эффективной работе сотрудников станции ремонт был завершен на неделю раньше", - говорится в сообщении.

На текущий момент станция работает в штатном режиме, соблюдая нормы безопасности и надежности, отмечается в релизе.

Армянская АЭС вблизи города Мецамор введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после Спитакского землетрясения. В 1995 году АЭС расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении.

В декабре 2023 года правительство Армении одобрило проект по заключению контракта с российской компанией "Русатом Сервис" на сумму $65 млн для реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС до 2036 года. В июле 2023года генеральный директор станции Эдуард Мартиросян сообщил, что специальная комиссия изучает предложения от российских, американских, французский и корейских компаний по строительству нового энергоблока ААЭС. 

 
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