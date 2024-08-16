Приморская ГРЭС восстановила свою работу в штатном режиме

16 августа в 10:15 мск возникло стороннее возмущение в электрической сети, находящейся за границами балансовой принадлежности Приморской ГРЭС. В результате произошло штатное срабатывание защит электротехнического оборудования электростанции.

Это вызвало автоматическое отключение автотрансформаторов 3АТ, 4АТ и блока № 6 Приморской ГРЭС. Блоки № 1 и № 3 отключились режимной автоматикой без повреждения оборудования. По согласованию с Системным оператором блоки №№ 2, 7 и 8 остались в работе, обеспечивая мощностью местный район. Располагаемая мощность Приморской ГРЭС снизилась с 700 до 400 МВт. Несколько часов персонал станции под руководством Системного оператора был занят восстановлением рабочего режима станции.

По состоянию на 20:00 местного времени, на Приморской ГРЭС восстановлена главная схема, энергоблоки включены в сеть. Нагрузка станции находится на доаварийном уровне.