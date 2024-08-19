Австрийский VERBUND поощряет всех клиентов, устанавливающих солнечные установки в комплекте с СНЭЭ

Австрийский системный оператор VERBUND APG (VERBUND) выплачивает бонус в размере € 500 для потребителей, устанавливающих солнечные установки в комплекте с СНЭЭ. Целью проводимой VERBUND акции является снижение перепадов выработки солнечной генерации в дневные часы. Комбинация солнечных установок и СНЭЭ позволит их владельцам значительно расширить возможности собственного потребления солнечной энергии, снизить расходы на покупку электроэнергии и одновременно нагрузку на электрическую сеть.

В дополнение к выплате бонусов VERBUND планирует снизить цены на покупку или аренду фотоэлектрических систем частными лицами. Этими мерами VERBUND стремится еще больше стимулировать использование ВИЭ в частном секторе и предложить потребителям экономичный и разумный способ получения и использования собственной солнечной энергии.

Для дальнейшего повышения эффективности использования солнечных установок в сочетании с СНЭЭ VERBUND также предлагает решение по управлению энергопотреблением в виде разработанного VERBUND помощника зарядки. Помощник визуализирует данные о потреблении и выработке электроэнергии всеми типами бытовых солнечных установок без установки дополнительного оборудования и оптимизирует зарядку, например, электромобилей, чтобы еще больше повысить степень собственного потребления солнечной энергии.

Официальный сайт Verbund https://www.verbund.com