Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» обеспечили надежное электроснабжение VI Всероссийского фестиваля православной культуры «Свет Белогорья»

19 авг. 2024, 13:45:10
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
Россети Урал
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17 августа на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря состоялся VI Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Масштабные праздничные мероприятия прошли по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Электроснабжение площадки праздника обеспечили специалисты производственного отделения «Кунгурские электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго». Энергетики подключили главную сцену, объекты торговой ярмарки. Для резервного электроснабжения была установлена передвижная дизель-электростанция мощностью 100 кВт. В период проведения фестиваля было также организовано дежурство оперативного персонала. 

Многообразие православной культуры было представлено на разнообразных тематических площадках фестиваля, посвященных колокольному искусству, иконописи, национальной кухне, народным ремеслам, фольклорным традициям

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