Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» обеспечили надежное электроснабжение VI Всероссийского фестиваля православной культуры «Свет Белогорья»
17 августа на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря состоялся VI Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Масштабные праздничные мероприятия прошли по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Электроснабжение площадки праздника обеспечили специалисты производственного отделения «Кунгурские электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго». Энергетики подключили главную сцену, объекты торговой ярмарки. Для резервного электроснабжения была установлена передвижная дизель-электростанция мощностью 100 кВт. В период проведения фестиваля было также организовано дежурство оперативного персонала.
Многообразие православной культуры было представлено на разнообразных тематических площадках фестиваля, посвященных колокольному искусству, иконописи, национальной кухне, народным ремеслам, фольклорным традициям