Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» обеспечили надежное электроснабжение VI Всероссийского фестиваля православной культуры «Свет Белогорья»

С 20 августа Башкирэнерго (дочерняя компания АО «БЭСК») начинает реконструкцию распределительной сети 10 кВ в п. Нагаево, находящийся на юго-восточной окраине г. Уфы. 20 и 22 августа с 10 до 18 ч. свет будет отключен в домах на 19 улицах и переулках поселка. Те неудобства, которые жители будут испытывать в течение двух дней, обернутся существенным повышением надежности энергоснабжения....