Энергетики обеспечили условия для подключения новых потребителей в промзоне Воскресенска

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили условия для подключения к сетям новых потребителей в промышленной зоне Воскресенска. В начале августа текущего года энергетики произвели работы в трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Промплощадка.

В ТП-22П работники компании произвели замену электрооборудования в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ в целях подготовки объекта к мероприятиям по технологическому присоединению новых абонентов. Данный район осваивается организациями и частными предпринимателями для открытия производственных объектов. В настоящее время энергетики рассматривают заявку на подключение к сетям потребителя с заявленной мощностью 600 кВт.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.