Энергетики повысили надежность электроснабжения ста потребителей поселка Малаховка

19 авг. 2024, 16:30:00
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Министерство энергетики М...
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Энергетики повысили надежность электроснабжения ста потребителей п. Малаховка г. о. Люберцы выполнив капитальный ремонт оборудования в распределительной трансформаторной подстанции на ул. Широкой и ул. Чайковского.

В августе 2024 г. специалисты «Мособлэнерго» произвели работы по замене шести железобетонных опор и 600 м провода на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, которая проходит от трансформаторной подстанции ТП-347. Работы были проведены в рамках капитального ремонта.

Всего в 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства на территории г. о. Люберцы «Мособлэнерго» выполнит замену трансформаторов в двух подстанциях, произвести ремонт строительной части одной ТП и отремонтировать 11,9 км кабельно-воздушных линий напряжением 0,4-6 кВ. Наибольший объем работ будет выполнен в летние месяцы.

«Работы по капитальному ремонту энергообъектов наши сетевые организации проводят в каждом муниципалитете региона под строгим контролем Правительства Московской области и министерства энергетики Московской области. Так, в 2024 году „Мособлэнерго“ отремонтирует 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 км больше, чем в 2023 году», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

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