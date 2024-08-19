Энергетики повысили надежность электроснабжения ста потребителей поселка Малаховка

Энергетики повысили надежность электроснабжения ста потребителей п. Малаховка г. о. Люберцы выполнив капитальный ремонт оборудования в распределительной трансформаторной подстанции на ул. Широкой и ул. Чайковского.

В августе 2024 г. специалисты «Мособлэнерго» произвели работы по замене шести железобетонных опор и 600 м провода на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, которая проходит от трансформаторной подстанции ТП-347. Работы были проведены в рамках капитального ремонта.

Всего в 2024 году в рамках реализации программы капитального ремонта электросетевого хозяйства на территории г. о. Люберцы «Мособлэнерго» выполнит замену трансформаторов в двух подстанциях, произвести ремонт строительной части одной ТП и отремонтировать 11,9 км кабельно-воздушных линий напряжением 0,4-6 кВ. Наибольший объем работ будет выполнен в летние месяцы.