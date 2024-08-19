Немецкие системные операторы объединяют усилия по созданию HVDC хабов для выдачи мощности шельфовых ВЭС

19 авг. 2024, 13:30:10
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
АО СО ЕЭС
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4 немецких системных оператора – 50Hertz, Amprion, TenneT и TransnetBW – совместно с компаниями Siemens Energy, GE Vernova и Hitachi Energy объявили о начале сотрудничества, целью которого является строительство HVDC хабов для подключения к энергосистеме Германии шельфовых ВЭС, построенных в Северном море, суммарная установленная мощность которых, как ожидается, достигнет 70 ГВт.

На текущий момент подключение к материковой энергосистеме HVDC соединений, проложенных по морскому дну, осуществляется по схеме «точка-точка». HVDC хабы – инновационные распределительные устройства постоянного тока с автоматическими HVDC выключателями – станут точками подключения к материковой энергосистеме шельфовых подводных HVDC соединений. Строительство многофидерных хабов для присоединения шельфовых ВЭС должно получить широкое распространение, поскольку данная технология позволяет снизить общие затраты и сократить отводимые под строительство электросетевой инфраструктуры земельные ресурсы.

HVDC хабы будут играть важную роль для осуществления энергоперехода, интеграции в энергосистему больших объемов ВИЭ-генерации, реализации целей по достижению углеродной нейтральности и обеспечению надежного энергоснабжения потребителей. В рамках партнерства планируется изучить вопросы технической осуществимости строительства HVDC хабов и их рентабельность.

Официальные сайты 50Hertz, Amprion, TenneT, TransnetBW
https://www.50hertz.com, https://www.amprion.net, https://www.tennet.eu, https://www.transnetbw.de

 

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