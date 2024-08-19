Новак рассказал о перспективах расширения сотрудничества России и Азербайджана

Российский вице-премьер Александр Новак в беседе с RT рассказал о перспективах расширения сотрудничества России и Азербайджана.

«Что касается двустороннего сотрудничества — у нас давние связи в газовой сфере, в нефтегазовой, реализуются совместные проекты. В частности, такой проект, известный как Шах-Дениз, где наша российская компания ЛУКОЙЛ имеет почти 20%, вложила большой объём инвестиций. У нас есть проекты, касающиеся поставок нефти, нефтепродуктов», — отметил Новак в беседе c RT.

По его словам, также развивается сотрудничество в сфере электроэнергетики.

«В целом есть ряд новых проектов, в том числе и на Каспийском шельфе, который рассматривается потенциально для совместной реализации», — добавил Новак.

Ранее в резиденции «Загульба» в Азербайджане прошла официальная встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.