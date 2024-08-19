ПО «ФОРЭНЕРГО» радует жителей Южноуральска

Южноуральск отпраздновал 61-й День рождения яркими семейными мероприятиями в Парке культуры и отдыха, и «ФОРЭНЕРГО» традиционно стало поддержкой городу в их проведении.

Но на этом подарки родному городу не закончились - уже 14 августа компания «ФОРЭНЕРГО» и её Благотворительный фонд «ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» вновь порадовали горожан. В «Рощино» открылась новая детская спортивно-игровая площадка!

Жители поселка собрались здесь, чтобы совместно с администрацией ЮГО и «ФОРЭНЕРГО» дать старт эксплуатации нового объекта, так необходимого для маленьких жителей и их родителей.

С приветственными словами и добрыми пожеланиями к собравшимся обратились первый заместитель главы ЮГО Наталья Михайлова, депутат Наталья Ахлюстина и, конечно, форэнерговцы.

Первый вице-президент холдинга Виталий Кобзев и директор по персоналу по Уральскому Федеральному округу ПО «ФОРЭНЕРГО» Марина Щербакова сами живут в Рощино и хорошо знают нужды жителей поселка. Поэтому решение о строительстве здесь детской площадки было принято руководством «ФОРЭНЕРГО» единогласно. Площадка построена вне конкурса «Лучший двор» и стала уже пятой в 2024 году.