Президент Узбекистана дал старт возведению двух ветропарков в Каракалпакстане

Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии, посвященной запуску строительства нескольких объектов в Каракалпакстане. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В своем выступлении президент отметил ряд льгот и преференций, предоставленных бизнесу в республике. За их счет в распоряжении предпринимателей осталось свыше 2 трлн сумов. Кроме того, 44,5 трлн сумов было выделено на улучшение бизнес-инфраструктуры.

За последние годы в Каракалпакстане появилось свыше 100 совместных и иностранных предприятий. Сейчас планируется реализация свше 120 новых крупных проектов на $9,5 млрд в энергетической, промышленной и других сферах.

Глава государства особо отметил энергетические инициативы. Исследовательские институты оценивают потенциал фотоэнергетики Каракалпакстана в 680 ГВт, ветровой энергетики — в 120 ГВт.

До 2030 года в республике планируется построить 10 ветропарков общей мощностью 10,3 ГВт, которые смогут ежегодно поставлять 35 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения, будут построены три аккумуляторные системы.

Сегодня начинается строительство нескольких объектов. Так, Sany Renewable планирует построить за $1,2 млрд в Кунградском районе ВЭС на 1 ГВт. ACWA Power за $250 млн создаст в Берунийском и Караузякском районах ветропарк на 200 МВт и накопитель энергии на 100 МВт.

После запуска электростанции смогут вырабатывать 4,2 млрд кВт⋅ч энергии и обеспечить электроснабжение 1,75 млн домохозяйств. За их счет будет сэкономлено 1,3 млрд кубометров природного газа, а атмосферные выбросы сократятся на 2 млн тонн.

В Кунградском районе началось строительство предприятий по производству частей, стоек и лопастей ветряных турбин. Ожидается, что они локализуют выпуск деталей для турбин на 1000 МВт стоимостью $100 млн.

Под Нукусом будет налажен выпуск отопительных радиаторов за $24 млн. Также президент открыл в Нукусе и Беруни два торговых комплекса.