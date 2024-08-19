Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти

Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку.

"Российская Объединенная судостроительная компания <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов", — сказал российский лидер.

Использование этих судов на Азово-Черноморском и Каспийском маршрутах позволит существенно нарастить поставки энергоресурсов на мировые рынки, подчеркнул президент.

Он также отметил, что российские компании успешно работают на азербайджанском рынке, в том числе "Лукойл" и "КамАЗ", который организовал сборочное производство. Кроме того, "Трансмашхолдинг" заключил очередной контракт на производство крупной партии российских вагонов для Бакинского метрополитена.

В совместном заявлении президенты двух стран дали высокую оценку уровню торгово-экономического сотрудничества и определили основные направления его дальнейшего развития.

Как сообщил член российской делегации, вице-премьер Александр Новак, Москва и Баку также рассматривают новые нефтегазовые проекты, а том числе на шельфе Каспия.