Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу питающего центра крупного промышленного комплекса Пермского края

Филиалы Системного оператора ОДУ Урала и Пермское РДУ реализовали комплекс режимных и организационных мероприятий для ввода в работу подстанции (ПС) 220 кВ ГПП Урал.

Питающий центр сооружен в Березниковско-Соликамском энергорайоне энергосистемы Пермского края на промышленной площадке крупного динамично развивающегося потребителя электрической энергии АО «Верхнекамская Калийная Компания».

При строительстве энергообъекта были реализованы решения, обеспечивающие требуемую категорию надежности электроснабжения потребителя по добыче и производстве минеральных удобрений. В рамках проекта выполнены заходы на ПС 220 кВ ГПП Урал от КВЛ 220 кВ Северная – КамаКалий, монтаж КРУЭ 220 кВ, в котором размещено распределительное устройство 220 кВ с элегазовым оборудованием, состоящим из восьми ячеек, двух систем сборных шин 220 кВ и четырех силовых трансформаторов суммарной установленной мощностью 206 МВА.

В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу ПС 220 кВ ГПП Урал ОДУ Урала и Пермское РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технических заданий на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной и рабочей документации, согласовании технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке комплексных программ опробования напряжением и ввода оборудования в работу.

Специалисты Системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов и величин токов короткого замыкания, параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств релейной защиты, сетевой и противоаварийной автоматики прилегающей сети 220 кВ, протестировали каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации с новой подстанции в диспетчерский центр Пермского РДУ. Они также разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и включения в работу ПС 220 кВ ГПП Урал и вновь образованных ВЛ 220 кВ Северная – ГПП Урал и ВЛ 220 кВ КамаКалий – ГПП Урал.