Строители завершают монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро

19 авг. 2024, 15:30:01
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Источник:
Официальный портал Мэра и...
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Скоро начнется отделка пассажирской зоны станции. Главным акцентом в оформлении платформы станут колонны, облицованные ярко-желтыми панелями.

Строители приступили к обратной засыпке котлована и отделке помещений на станции «Вавиловская» Троицкой линии метрополитена. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Монолитные работы на станции “Вавиловская”, строящейся в составе Троицкой линии столичного метрополитена, выполнены на 80 процентов. Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров», отметил Владимир Ефимов.

Кроме того, на станции началось устройство внутренних помещений: строители возводят стены и перегородки, а также переходят к черновым архитектурно-отделочным работам.

«В ближайшее время начнется отделка пассажирской зоны станции — главным акцентом в оформленииплатформенного участка станут мощные колонны, облицованные яркими желтыми панелями. Одновременно в примыкающих к станции тоннелях завершается устройство жесткого основания и монтаж верхнего строения пути», — отметил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На Троицкой линии метрополитена сейчас строят девять станций: «ЗИЛ», «Крымскую», «Академическую», «Вавиловскую», «Новаторскую», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевскую» и «Корниловскую». В перспективе новая ветка длиной около 43 километров соединит платформы Московского центрального кольца с городом Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. С полным запуском Троицкой линии ею будут пользоваться свыше 300 тысяч пассажиров в день. Около новых станций проживают примерно 1,5 миллиона человек, а еще несколько сотен тысяч здесь работают или учатся.

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