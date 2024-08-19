В активной стадии: 88 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве

В рамках редевелопмента возведут современные жилые кварталы, промышленные и общественно-деловые объекты.

В столице реализуется 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопментом занимаются привлеченные по результатам торгов инвесторы, правообладатели земли и недвижимости, а также операторы КРТ. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Число активных проектов в столице возросло до 88. На участках общей площадью более 1,1 тысячи гектаров построят почти 23 миллиона квадратных метров различной недвижимости, все площадки ждет благоустройство. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 6,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 487 миллиардов рублей. В итоге будет создано почти 236,8 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Проекты охватывают 66 районов во всех округах столицы. Помимо создания современных жилых кварталов, предусмотрено возведение промышленных и общественно-деловых объектов. 80 проектов комплексного развития территорий общей площадью 964 гектара уже находятся на стадии подготовки к строительству.

«В рамках 88 проектов запланировано строительство 13,1 миллиона квадратных метров жилья, включая более четырех миллионов квадратных метров для участников программы реновации и иных нужд города. Также на участках построят свыше 7,5 миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов и около 2,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе КРТ в столице создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка ведется по поручению Сергея Собянина.