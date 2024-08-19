ЧЭМК начал масштабный капитальный ремонт

На Челябинском электрометаллургическом комбинате начался масштабный ремонт одновременно в трех самых больших цехах – втором, седьмом и восьмом. Обновление коснется практически всех бытовых помещений: раздевалок, душевых, столовых, комнат для собраний.

Для выполнения этих работ на заводе сформированы ремонтные бригады, общая численность которых превышает 100 человек. Вместе с ними задействованы мастера и рабочие цехов, где происходит реновация. Они контролируют процесс, объясняя при этом мелочи, составляющие будущий комфорт трудового человека – как правильно должны быть расставлены кабинки для сменной одежды, где должны проходить трубы с горячей водой для душевых и прочее.

Инвестиции в административно-бытовое обновление ЧЭМК составят около 150 млн рублей. В эту сумму входит замена полов и потолков, окон, плитки на стенах, закупка и установка новой сантехники. В раздевалках будет оборудована современная система вентиляции, чтобы одежда, которую металлурги после смены вешают в шкафчик, полноценно проветривалась. В ряде комнат полностью поменяют электрическую проводку и наладят новое освещение. Отдельное внимание уделяется проводимому ремонту в пяти заводских столовых, где будет заменена мебель и комплексы для хранения и раздачи пищи.

«В ферросплавных, электродных и ремонтно-механических цехах установлены современные промышленные агрегаты, и очень важно позаботиться о тех, кто эту технику обслуживает, – говорит главный инженер по ремонтам ЧЭМК Михаил Фролов. – Поставлена задача завершить основной ремонт к концу года, а новые душевые для наших сотрудников заработают уже в сентябре».

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» – крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120 наименований ферросплавов, более 40 изделий электродного производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного производства находит широкое применение в лакокрасочной и резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.