Окончание голосования по вопросам Общего собрания (ХХIII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

19 авг. 2024, 18:00:13
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Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Напоминаем о проведении очередного Общего собрания членов РНК СИГРЭ (Ассамблеи) 22 августа 2024 года в 14:00 в заочном формате в соответствии с повесткой дня (опросным путем).

Всех, кто еще не направил заполненные бюллетени голосования, просим направить их в адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru.

Ждем Вашего участия и заранее благодарим!

Повестка дня:

Формулировка вопроса

Основание

1.

Об избрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ

п. 9.2.3. Устава РНК СИГРЭ

2.

Об избрании Президиума РНК СИГРЭ

 

п. 9.2.3., п. 10.3. Устава РНК СИГРЭ

Ознакомление с материалами:

С информацией (материалами) к Ассамблее можно ознакомиться на сайте либо непосредственно: в рабочие дни в период с 23.07.2024 по 22.08.2024 по тел. 8(926)151-20-17, либо по электронной почте cigre@cigre.ru у Закировой Светланы Маратовны.

Голосование:

Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования по вопросам, включенным в повестку дня XХIII-й Ассамблеи РНК СИГРЭ, и направления его в сканированном виде в формате .pdf по адресу электронной почты cigre@cigre.ru не позднее 14:00 часов (по московскому времени) 22.08.2024, с последующим предоставлением оригинала по адресу: РНК СИГРЭ (ПАО «Россети»), 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4 (заказным письмом почтой России), РНК СИГРЭ, тел. 8(926)151-20-17.

Согласно Уставу РНК СИГРЭ, при голосовании на Ассамблее голоса распределяются для членов РНК СИГРЭ пропорционально размеру членских взносов.

Коллективному члену со статусом «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ» предоставляются дополнительные голоса: по сравнению с обычным количеством голосов, которым располагает член РНК СИГРЭ, его голос увеличивается в 5 (Пять) раз (учитывается в пятикратном размере).

Список членов РНК СИГРЭ, участвующих в голосовании на Ассамблее, утвержден решением Президиума РНК СИГРЭ от 22.07.2024 (Протокол № 31/44).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса членов РНК СИГРЭ согласно бюллетеням для голосования, поступившим в РНК СИГРЭ не позднее 14:00 часов (по московскому времени) 22.08.2024.

Более подробная информация о повестке дня, материалах к Ассамблее, проектах решений по вопросам повестки дня, организационных вопросах подготовки и проведения Ассамблеи размещена на сайте www.cigre.ru.

Телефоны «горячей линии» для ответов на вопросы и приема замечаний и предложений членов РНК СИГРЭ, связанных с подготовкой к Ассамблее:

Телефон

Ф.И.О.

E-mail

8(926)151-20-17

Закирова Светлана Маратовна

cigre@cigre.ru

Материалы к новости:

  1. Уведомление о проведении ХХIII-й Ассамблеи РНК СИГРЭ;
  2. Выписка из протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ от 22.07.2024 № 31/44;
  3. Список членов, участвующих в голосовании на ХХIII-й Ассамблее РНК СИГРЭ;
  4. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.
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