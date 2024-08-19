Правительство утвердило распоряжение о Научно-технологическом центре биоэкономики и биотехнологий

Подписано распоряжение о Научно-технологическом центре биоэкономики и биотехнологий, разработки которого будут применяться в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и других сферах экономики.

Центр будет функционировать в форме объединения (консорциума), без образования юридического лица. В его состав войдут восемь научных учреждений. Среди них – Институт биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Головной научной организацией нового центра станет НИЦ «Курчатовский институт».

На сегодняшний день биотехнологии являются одним из приоритетных направлений развития науки. Они могут обеспечить ряд важнейших потребностей человечества в сфере продовольствия, энергетики, безопасности, здравоохранения, решения экологических и природоохранных проблем. Биотехнологии являются основой биоэкономики и формируют ядро нового технологического уклада.

Комментируя принятое решение на совещании с вице-премьерами 19 августа, Михаил Мишустин отметил, что биотехнологии – довольно молодая в России сфера. Она связана с разработкой и внедрением инноваций, которые помогают снижать нагрузку на экологию, эффективнее использовать природные богатства, а также создавать новые виды топлива, такие как биогаз или биодизель.