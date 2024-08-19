Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без электроэнергии из-за непогоды

Из-за сильных ливней во Владивостоке без света оказались почти 15 тыс. человек. Владивостокское предприятие электросетей сообщило о частичном устранении аварий на сетях. Для восстановления подачи электроэнергии потребуется от двух до четырех часов.

«В 20:00 (13:00 мск) произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 27 многоквартирных домов по улицам Луговая, Руднева, Сабанеева и Сельская во Владивостоке»,— сообщили «РИА Новости» в прокуратуре Приморcкого края. ТАСС в оперативных службах сообщили, что без света остаются 14 960 человек.

Прокуратура в Telegram-канале сообщила о контроле за «устранением повреждений на объектах энергоснабжения и водоснабжения произошедших вследствие непогоды». В регионе действует штормовое предупреждение из-за ливней. Сегодня, 19 августа, во Владивостоке за несколько часов выпало более 60 мм осадков — почти треть месячной нормы.

Лусине Баласян