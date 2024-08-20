НОВИКОМ подписал на «Армии-2024» соглашения на 70 млрд рублей

Дочерний банк Ростеха провел активную работу на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». За три дня мероприятия НОВИКОМ подписал соглашения с крупными промышленными предприятиями на общую сумму 70 млрд рублей.

В ходе форума НОВИКОМ заключил соглашения с предприятиями практически всех холдинговых компаний Госкорпорации Ростех — Объединенной двигателестроительной корпорации, холдинга «Вертолеты России», Объединенной авиастроительной корпорации, концерна «Радиоэлектронные технологии», холдинга «Росэлектроника», холдинга «Швабе», концерна «Калашников» и других.

НОВИКОМ окажет финансовую поддержку производств беспилотных летательных аппаратов, электронных компонентов, оптических приборов и другой высокотехнологичной продукции. Также финансирование банка поспособствует реализации приоритетных проектов авиастроения, двигателестроения, радиоэлектроники и других отраслей. Общая сумма подписанных на «Армии-2024» соглашений составила 70 млрд рублей.

Экспертизой по финансированию проектов промышленности НОВИКОМ поделился на деловых мероприятиях, которые организовал в рамках форума. Участники панельной дискуссии «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» обсудили роль инвестиций, а также инструментов поддержки проектов в развитии предприятий отрасли. Кроме того, в ходе круглого стола «Новые финансовые решения для оборонной промышленности» представители банковского, фондового рынков, рейтинговых агентств и аудиторских компаний, промышленных предприятий детально познакомились с высокотехнологичными финансовыми инструментами, способствующими росту инвестиций в модернизацию ОПК.

В числе социально значимых событий форума — присоединение ряда крупных промышленных предприятий к мотивационной программе «Развитие». Среди подключившихся — станкостроительный холдинг «СТАН», производитель металлорежущего оборудования «Станкотех» и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК. Программа «Развитие» направлена на решение актуальной проблемы кадрового дефицита в российской промышленности.