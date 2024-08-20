НПП «ПОЛИПЛАСТИК» ярко отметил 33 года с даты основания

На производственных площадках компании 19 августа сотрудников ждал сюрприз: фотозона, праздничное украшение и подарки всем, кто пришел на утреннюю смену и уходил домой с ночной. Также в этот день на площадке в Тольятти открыли Доску Почета, а в Энгельсе дополнили праздник традиционным волейбольным турниром.

Сюрприз удался: машинисты, мастера линий, начальники смен, работники склада, бухгалтерии, старшие смен с улыбкой получали в подарок фирменные рюкзаки и бейсболки, искренне поздравляли компанию с днем рождения и желали ей процветания.

«33 года назад с небольшого стартапа началась история одной из самых успешных компаний в отрасли компаундирования и переработки пластмасс России и СНГ. Сегодня – мы лидеры рынка, на нашу компанию равняются другие производители», – говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Он отмечает, что каждый год с момента основания компания планомерно и поступательно шла к успеху, наращивая отгрузки и развивая свои компетенции. Это путь от реализации двухсот сорока тонн полимерных компаундов в год до самого крупного в стране производства мощностью 135 тысяч тонн в год. От полутора десятков потребителей до тысячи. От 12 собственных марок до 450 серийных рецептур в настоящее время.

Сегодня НПП «ПОЛИПЛАСТИК» – это широкоузнаваемый бренд, который неизменно ассоциируется с качеством, высокотехнологичностью, инновациями. Торговые марки Армлен, Армамид, Армалой широко известны переработчикам пластмасс. Идет активное развитие направления эластомеров, выпускаемых под маркой Технотэп.