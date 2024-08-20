На трассе А-298 в Саратовской области построят еще один скоростной участок

Федеральная автодорога А-298 проходит в Саратовской, Пензенской и Тамбовской областях и заканчивается автомобильным пунктом пропуска Озинки на границе с Казахстаном. Реконструируемый участок также станет частью будущего скоростного маршрута Южного обхода Саратова. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на этап 2.1, включающий строительство и реконструкцию автодороги в правобережной части Саратовской области.

Работы пройдут на территории Гагаринского района. Ближайшие населенные пункты – село Колотов Буерак и поселок Хмелевский. Строительная длина участка – около 8,6 км.

Четырехполосная дорога строится по нормам IБ категории с расчетной скоростью 120 км/ч.

«В составе скоростного участка предполагается устройство трех транспортных развязок и трех путепроводов длиной от 11 до 88 метров. После завершения строительства Южного обхода Саратова с мостом через Волгу новая дорожная инфраструктура значительно улучшит условия движения автотранспорта в Саратовской области и в направлении границы с Казахстаном», – сообщил Василий Орнатский, представитель Службы главных экспертов по объектам транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

Заказчик – ФКУ «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства».

Генеральный проектировщик – ООО «ГЕО-ПРОЕКТ».