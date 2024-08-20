Сделано на «ЗЭТО»: трансформаторы напряжения газонаполненные ЗНОГ-110 и 220 кВ

Трансформаторы напряжения индуктивные газонаполненные серии ЗНОГ-110 и 220 кВ предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, сигнализации и управления в открытых и закрытых распределительных устройствах переменного тока частоты 50 Гц на номинальное напряжение 110 и 220 кВ.

Конструктивные особенности трансформаторов напряжения производства «ЗЭТО»:

Трансформатор напряжения взрывобезопасного исполнения, что обеспечивается наличием защитного устройства;

Трансформатор напряжения пожаробезопасного исполнения, что обеспечивает применяемым в конструкции материалами и негорючим инертным газом;

Применение элегазовой изоляции;

Наличие надежных уплотнений, обеспечивающих герметичность изделия, низкий уровень утечек, в том числе при низких температурах окружающего воздуха;

Применение надежных долговременных покрытий стальных частей трансформатора напряжения и опорных металлоконструкций горячим цинкованием не менее 100 мкм, термодиффузионным цинком;

Трансформатор напряжения практически не требует обслуживания;

Трансформаторы напряжения серии ЗНОГ – 110 и 220 кВ могут изготавливаться как с фарфоровой, так и с полимерной внешней изоляцией.

С 2015 года заводом изготовлено более 3300 единиц продукции.

Оборудование производства «ЗЭТО» отличается высокой надежностью и устойчивостью к высоким и низким температурам, отвечает всем технологическим требованиям и требованиям безопасности, что подтверждают полученные сертификаты.

Гарантийный срок на оборудование – 5 лет, но не более 5,5 лет с даты отгрузки. Срок эксплуатации оборудования – 30 лет.