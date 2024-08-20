В Севастополе построят вторую очередь технопарка «ИТ-Крым»

Вторую очередь технопарка "ИТ-Крым" для привлечения новых инвесторов и создания свыше 5 тыс. рабочих мест построят в Севастополе. К работам, которые расширят существующую инфраструктуру до 30 тыс. кв. м, приступят в 2025 году, сообщил ТАСС основатель "ИТ Парк РУС" Дмитрий Гачко.

Проект по созданию технопарка в сфере информационных технологий реализуют в Севастополе с 2018 года. Среди главных задач - создание комплекса, который станет площадкой для размещения и развития компаний IT-сферы, реализации инновационных проектов, с экосистемой для работы, образования и досуга IT-специалистов. По данным правительства Севастополя, сумма инвестиций в проект уже превысила 1 млрд рублей, и к 2030 году составит 3,34 млрд рублей.

"В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта "ИТ Парк РУС" планируется строительство второй очереди технопарка, что позволит расширить инфраструктуру до 30 тыс. кв. м. В будущем IT-парк будет включать в себя инжиниринговый центр, центр коллективного пользования научным и опытно-промышленным оборудованием, лаборатории, инновационно-технологический центр, центры прототипирования, обработки данных, конгрессно-выставочный зал. Начало ремонтных работ запланировано на 2025 год. Сейчас ведутся работы по проектированию нового корпуса", - сказал Гачко.

За счет второй очереди технопарка "ИТ-Крым" планируется привлечь новых инвесторов и создать свыше 5 тыс. рабочих мест. По итогам 2023 года к парку присоединились еще семь компаний, в том числе центр IT-разработки Промсвязьбанка, стартап-студия "ИТ Гараж", увеличив общее число резидентов до 32.