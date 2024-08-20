В Севастополе построят вторую очередь технопарка «ИТ-Крым»

20 авг. 2024, 15:30:00
395
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ТАСС

Вторую очередь технопарка "ИТ-Крым" для привлечения новых инвесторов и создания свыше 5 тыс. рабочих мест построят в Севастополе. К работам, которые расширят существующую инфраструктуру до 30 тыс. кв. м, приступят в 2025 году, сообщил ТАСС основатель "ИТ Парк РУС" Дмитрий Гачко.

Проект по созданию технопарка в сфере информационных технологий реализуют в Севастополе с 2018 года. Среди главных задач - создание комплекса, который станет площадкой для размещения и развития компаний IT-сферы, реализации инновационных проектов, с экосистемой для работы, образования и досуга IT-специалистов. По данным правительства Севастополя, сумма инвестиций в проект уже превысила 1 млрд рублей, и к 2030 году составит 3,34 млрд рублей.

"В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта "ИТ Парк РУС" планируется строительство второй очереди технопарка, что позволит расширить инфраструктуру до 30 тыс. кв. м. В будущем IT-парк будет включать в себя инжиниринговый центр, центр коллективного пользования научным и опытно-промышленным оборудованием, лаборатории, инновационно-технологический центр, центры прототипирования, обработки данных, конгрессно-выставочный зал. Начало ремонтных работ запланировано на 2025 год. Сейчас ведутся работы по проектированию нового корпуса", - сказал Гачко.

За счет второй очереди технопарка "ИТ-Крым" планируется привлечь новых инвесторов и создать свыше 5 тыс. рабочих мест. По итогам 2023 года к парку присоединились еще семь компаний, в том числе центр IT-разработки Промсвязьбанка, стартап-студия "ИТ Гараж", увеличив общее число резидентов до 32.

"В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию корпуса "С" площадью более 3,5 тыс. кв. м, в котором будет открыт буткемп и новые офисные пространства, что позволит увеличить возможность привлечения новых резидентов. Буткемп предлагает условия для IT-компаний, желающих организовать стратегические сессии, повысить продуктивность проектных команд и исследовать возможности релокации", - добавил собеседник агентства. 

 
Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
На трассе А-298 в Саратовской области построят еще один скоростной участок
20 авг. 2024, 14:00:00
Федеральная автодорога А-298 проходит в Саратовской, Пензенской и Тамбовской областях и заканчивается автомобильным пунктом пропуска Озинки на границе с Казахстаном. Реконструируемый участок также станет частью будущего скоростного маршрута Южного обхода Саратова. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на этап 2.1, включающий строительство и реконструкцию автодороги в правобережной част...
Более 45 км пути обновила Свердловская железная дорога в Сургутском регионе с начала летних ремонтных работ
20 авг. 2024, 13:14:45
Свердловская магистраль обновила 46 км железнодорожного пути на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В ходе летней путевой кампании капитальный ремонт с укладкой бесстыкового «бархатного» пути на железобетонном основании выполнен на участках общей протяженностью 36 км. Полностью обновлен путь на перегоне Вач-Ягун – Сурмятин (13,7 км) и прилегающих...
9 новых резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» создадут более 400 высокотехнологичных рабочих мест
20 авг. 2024, 12:44:40
Сегодня в Доме Правительства РТ под председательством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», на котором были рассмотрены 9 высокотехнологичных проектов с общим объемом инвестиций 7,6 млрд рублей и предполагающих создание более 400 рабочих мест. По итогам заседания резиденты получат необходимые офисные и производственн...
ВТБ предоставил тюменской «Софии-Инвест» 1,3 млрд руб на проект создания туркомплекса в Тобольске
20 авг. 2024, 12:15:16
ВТБ предоставил компании "София-Инвест" кредит в размере 1,3 млрд рублей на возведение туристического комплекса в Тобольске, сообщила пресс-служба банка. Средства на многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей и SPA-центром предоставлены на 12 лет. В текущем году планируется начать строительство гостиничного комплекса на 120 номеров площадью 7 тыс. кв. м. Реализоват...
Банк ДОМ.РФ финансирует строительство жилья в Амурской области
20 авг. 2024, 11:45:16
Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование группе компаний ГК САР для строительства 3 и 4 этапов ЖК «Современник» в селе Чигири Благовещенского района Амурской области. Сумма выделенных средств составляет почти 1,3 млрд рублей. Комплекс будет построен в 10 километрах от районного центра – города Благовещенска. Общая площадь проекта составляет более 15 тыс. квадратных мет...
Ефимов: С начала года на торгах определены инвесторы девяти проектов КРТ
20 авг. 2024, 11:30:16
С начала года на аукционах определили инвесторов девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ). Компании займутся реорганизацией участков в шести административных округах столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Программа КРТ позволяет компаниям реализовывать проекты в черте "старой&quo...
Правительство направит около 250 млн рублей на восстановление электросетей в новых регионах
20 авг. 2024, 09:00:00
В Донецкую и Луганскую народные республики из резервного фонда Правительства будет направлено около 250 млн рублей на мероприятия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей. Распоряжение об этом подписано. С помощью выделенных средств будет закуплено оборудование, материалы и кабельная продукция, необходимые для проведения восс...
Россия и Азербайджан приступят к созданию танкеров для перевозки нефти
19 авг. 2024, 17:00:00
Россия и Азербайджан будут совместно строить нефтяные танкеры, сообщил Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Баку. "Российская Объединенная судостроительная компания <...> вместе с Бакинским судостроительным заводом приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для перевозки нефтепродуктов", — сказал российский ли...
В активной стадии: 88 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве
19 авг. 2024, 15:45:01
В рамках редевелопмента возведут современные жилые кварталы, промышленные и общественно-деловые объекты. В столице реализуется 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Редевелопментом занимаются привлеченные по результатам торгов инвесторы, правообладатели земли и недвижимости, а также операторы КРТ. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и с...
Строители завершают монолитные работы на станции «Вавиловская» Троицкой линии метро
19 авг. 2024, 15:30:01
Скоро начнется отделка пассажирской зоны станции. Главным акцентом в оформлении платформы станут колонны, облицованные ярко-желтыми панелями. Строители приступили к обратной засыпке котлована и отделке помещений на станции «Вавиловская» Троицкой линии метрополитена. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. &...
ЧЭМК начал масштабный капитальный ремонт
19 авг. 2024, 14:15:00
На Челябинском электрометаллургическом комбинате начался масштабный ремонт одновременно в трех самых больших цехах – втором, седьмом и восьмом. Обновление коснется практически всех бытовых помещений: раздевалок, душевых, столовых, комнат для собраний. Для выполнения этих работ на заводе сформированы ремонтные бригады, общая численность которых превышает 100 человек. Вместе с ними задейств...
На Камчатке создадут резервный канал связи на случай повреждения ВОЛС
19 авг. 2024, 11:45:00
Резервный канал связи начнет работу на Камчатке в сентябре 2024 года на случай повреждения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая обеспечивает возможность выхода в интернет и мобильную связь. После последнего прорыва регион более чем на три часа полностью остался без связи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов. "На Камчатке завершается...
ПАО «Химпром» стал якорным резидентом особой экономической зоны «Новочебоксарск»
19 авг. 2024, 10:30:13
О новом резиденте ОЭЗ «Новочебоксарск» в своем Телеграм-канале сообщил вице-премьер Дмитрий Краснов. Соглашение о якорном резидентстве ПАО «Химпром» (входит в «Группу Оргсинтез») в особой экономической зоне «Новочебоксарск» подписано на конференции «Инвестируй в Чувашию» в Чебоксарах. В подписании приняли участие министр экономиче...
Свердловская магистраль ведет строительство нового моста через Каму в Перми с опережением графика
19 авг. 2024, 10:15:00
ОАО «РЖД» ведет строительство мостового перехода через реку Каму в 2 км ниже плотины КамГЭС с опережением графика. Мост является частью проекта Северного железнодорожного обхода Перми, который позволит организовать пропуск поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС. Общая длина мостового перехода через Каму с эстакадными подходами к нему составит 286...
Глава Чувашии заявил о начале практической реализации проекта дублёра Марпосадского шоссе
16 авг. 2024, 18:00:02
Привлечение инвестиций в республику, а также реализацию мастер-плана Чебоксарской агломерации обсудили в формате стратегической сессии. Среди ключевых направлений мастер-плана Глава Чувашии Олег Николаев назвал создание производственно-логистической площадки с агропромышленной специализацией в районе деревни Ландыши Моргаушского округа, строительство дублера Марпосадского шоссе, развитие территори...
На северо-западе Москвы создадут более 39 тысяч рабочих мест по городской программе
16 авг. 2024, 17:30:00
В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда в СЗАО появится более 39 тысяч новых рабочих мест, большинство из них откроются в офисных комплексах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которую принял мэр Москвы Сергей Собянин, инвесторам предоставляется льг...
Александр Беглов рассказал о будущем петербургского метро
16 авг. 2024, 17:00:00
На конференции Санкт-Петербургского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов представил программу развития города на ближайшие пять лет. Он обозначил 10 приоритетов развития, которые должны стать основными направлениями работы: крупнейшие проекты (мегапроекты XXI века), развитие образования, забота о лю...
Инвестиции в судоремонтный кластер ГТЛК в Мурманске могут превысить 20 млрд руб
16 авг. 2024, 16:00:13
Объем инвестиций в создание судоремонтного кластера АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в порту Мурманска может превысить 20 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрий Титаренко. "В настоящее время проект находится в высокой степени проработки. Общий объем инвестиций должен превысить 20 млрд...
Инвестиции в разрез «Богатырь» в Новосибирской области превысят 100 млрд рублей
16 авг. 2024, 15:30:00
Вложения в разработку одного из крупнейших в России месторождений антрацита - разрез "Богатырь" в Новосибирской области - составят 123 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра экономического развития региона Виталий Шовтак. "Плановый объем инвестиций на период 2023-2032 годов составляет 123,9 млрд рублей (без НДС). В рамках данного инвестиционного проекта планируетс...
Началось строительство жилого комплекса в районе Сокольники
16 авг. 2024, 14:45:00
Стартовали работы по возведению жилого комплекса на 763 квартиры на востоке Москвы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Стройплощадка расположена по адресу: улица Гастелло, земельный участок 32. «Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ на площадке. Проектом предусмотрено возведение трех разноэтажных...