«Россети Ленэнерго» наращивают объёмы производства работ без снятия напряжения

За семь месяцев 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» провели на энергооборудовании 3 421 техническое мероприятие под напряжением – без отключения потребителей от электроэнергии. Это на 670 больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Применение данной технологии позволяет значительно сократить сроки выполнения технических мероприятий и минимизировать неудобства для потребителей. С ее помощью энергетики могут вести работы на энергооборудовании без отключения потребителей от электроэнергии, что особенно важно для социально значимых объектов и предприятий с непрерывным циклом производства.

Работы с соблюдением всех требований безопасности проводились на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ (ЛЭП) на территории Петродворцового, Курортного районов Санкт-Петербурга и Волховского, Всеволожского, Сертоловского, Гатчинского, Ломоносовского, Тосненского районов Ленинградской области.

Ключевые направления, по которым энергетики проводили работы без перерывов электроснабжения: установка и замена интеллектуальных приборов учета на опорах ЛЭП, подключение и отключение абонентов, замена ответвлений с применением самонесущего изолированного провода (замена вводов в дома), обрезка древесно-кустарниковой растительности с применением ножовки на изолированной штанге с земли.

Для подготовки персонала и безопасного производства работ без снятия напряжения «Россети Ленэнерго» реализуют комплексную учебную программу. За шесть месяцев 2024 года курс обучения прошли более 100 специалистов компании