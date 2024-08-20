«Россети Северный Кавказ» заменили поврежденные непогодой опоры высоковольтной ЛЭП в Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» заменили 12 опор на линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Черноярская – Павлодольская-2», поврежденных в результате непогоды.

От стабильной работы ЛЭП зависит электроснабжение порядка 1,2 тыс. жителей станиц Ново-Осетинская и Черноярская Моздокского района, а также восьми расположенных здесь социально значимых учреждений.



Напомним, 6 августа ураганный ветер с порывами до 25 м/с в сочетании с проливным дождем и градом стал причиной излома и падения железобетонных опор. Специалисты восстановили электроснабжение обесточенных потребителей по временным схемам, а участок ЛЭП вывели в ремонт.



Уже на следующий день энергетики приступили к ремонтным работам. Необходимо было демонтировать поврежденные конструкции и установить новые опоры, смонтировать пять километров провода, 36 полимерных изоляторов, новые траверсы и сцепную арматуру.

«Подъезды к участку линии электропередачи были размыты, а вслед за дождями наступила характерная для этой местности аномальная жара – до +45 градусов. Несмотря на сложнейшие условия, наши специалисты качественно выполнили работы по ликвидации последствий стихии, восстановив штатную схему электроснабжения Моздокского района», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Севкавказэнерго» Андрей Майсурадзе.

В работах были задействованы 15 энергетиков филиала «Севкавказэнерго». Комплекс необходимых мероприятий выполнен за девять дней.