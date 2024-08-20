«Россети Северный Кавказ» заменили поврежденные непогодой опоры высоковольтной ЛЭП в Северной Осетии

20 авг. 2024, 16:15:07
388
Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» заменили 12 опор на линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Черноярская – Павлодольская-2», поврежденных в результате непогоды.

От стабильной работы ЛЭП зависит электроснабжение порядка 1,2 тыс. жителей станиц Ново-Осетинская и Черноярская Моздокского района, а также восьми расположенных здесь социально значимых учреждений.

Напомним, 6 августа ураганный ветер с порывами до 25 м/с в сочетании с проливным дождем и градом стал причиной излома и падения железобетонных опор. Специалисты восстановили электроснабжение обесточенных потребителей по временным схемам, а участок ЛЭП вывели в ремонт.

Уже на следующий день энергетики приступили к ремонтным работам. Необходимо было демонтировать поврежденные конструкции и установить новые опоры, смонтировать пять километров провода, 36 полимерных изоляторов, новые траверсы и сцепную арматуру.

«Подъезды к участку линии электропередачи были размыты, а вслед за дождями наступила характерная для этой местности аномальная жара – до +45 градусов. Несмотря на сложнейшие условия, наши специалисты качественно выполнили работы по ликвидации последствий стихии, восстановив штатную схему электроснабжения Моздокского района», – рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Севкавказэнерго» Андрей Майсурадзе.

В работах были задействованы 15 энергетиков филиала «Севкавказэнерго». Комплекс необходимых мероприятий выполнен за девять дней.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
Энергетики повысили надежность электроснабжения 400 потребителей микрорайона Солнечная поляна в Черноголовке
20 авг. 2024, 17:15:14
Энергетики повысили надежность электроснабжения 400 потребителей микрорайона Солнечная поляна в Черноголовке, выполнив капитальный ремонт воздушной линии электропередач ВЛ-0,4кВ. Специалисты «Мособлэнерго» в августе 2024 г. смонтировали полтора километра самонесущего изолированного провода, а также произвели работы по замене семи железобетонных опор и 4...
«Россети Ленэнерго» наращивают объёмы производства работ без снятия напряжения
20 авг. 2024, 17:00:16
 За семь месяцев 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» провели на энергооборудовании 3 421 техническое мероприятие под напряжением – без отключения потребителей от электроэнергии. Это на 670 больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Применение данной технологии позволяет значительно сократить сроки выполнения технических мероприятий и минимизировать неудобства дл...
Московские энергетики наращивают объемы строительства сети 20 кВ
20 авг. 2024, 16:30:17
Столичные энергетики продолжают масштабные работы по построению опорной сети 20 кВ. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков. "Электрические сети с напряжением 20 кВ - это одно из самых перспективных направлений энергетики. Доминирующие сейчас в столице сети средним напряжением 6 - 10 кВ морально устарели и уже перестают справляться с возрастающей нагрузкой. Для решения этой проб...
«Силовые машины» модернизировали рабочее колесо для гидроагрегата №12 Чебоксарской ГЭС
20 авг. 2024, 15:45:06
«Силовые машины» выполнили модернизацию рабочего колеса для гидроагрегата №12 Чебоксарской ГЭС. Это рабочее колесо станет 16-м обновленным на станции. Модернизация гидротурбин предполагает реконструкцию механизма поворота лопастей рабочих колес.  Это позволяет значительно улучшить технико-экономические показатели гидроагрегата и повысить эффективность работы гидроэлектростанции...
«Россети Северный Кавказ» устанавливают «умные» счетчики в трех городах Чеченской Республики
20 авг. 2024, 14:45:00
Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» продолжают реализацию Программы снижения потерь. Проект, помимо реконструкции распределительных сетей, предусматривает установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии. В настоящее время работы идут в трех крупных городах региона. В городе Грозном энергети...
Энергетики «Мособлэнерго» обеспечили передачу более девяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии за семь месяцев
20 авг. 2024, 13:45:00
За семь месяцев 2024 года объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 9,37 млрд киловатт-часов. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года полезный отпуск увеличился более чем на 624 млн киловатт-часов. Увеличение объема передачи электроэнергии обусловлено принятием на баланс новых электросетевых объектов, в том числ...
«Россети Кубань» отремонтировали свыше 210 км ЛЭП в тихорецком энергорайоне
20 авг. 2024, 12:59:40
Энергетики Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» с начала года выполнили капитальный ремонт 211 км линий электропередачи (ЛЭП), которые обеспечивают электроэнергией потребителей и социально значимые объекты пяти муниципальных образований Краснодарского края: Тихорецкого, Павловского, Новопокровского, Белоглинского и Крыловского районов. Специалисты отремонтировали более 20 к...
Энергетики повысили надежность электроснабжения 20 тысяч жителей Тюменского района
20 авг. 2024, 12:30:16
«Россети Тюмень» выполнили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Кыштырла». Питающий центр обеспечивает энергоресурсом населенные пункты Аманадское, Марай, Песьянка и Богандинский в Тюменском районе. На повышение надежности электроснабжения 20 тысяч жителей компания направила 5,6 млн рублей. Специалисты провели техническое обслуживание ключевого оборудования подстан...
Персонал «Пензаэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса региона к предстоящему ОЗП
20 авг. 2024, 12:00:16
Энергетики Пензенского филиала «Россети Волга» продолжают подготовку электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. В рамках ремонтной кампании к настоящему времени уже отремонтировано более 75 км высоковольтных линий 35-110 кВ и более 4,8 тыс. км ВЛ 0,4-20 кВ.  При этом заменено более 960 опор, 3,2 тыс. изоляторов, 42 км провода. Крупнейшие объекты ремон...
Свыше 150 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала «Россети Юг» в I полугодии 2024 года
20 авг. 2024, 11:00:00
В I полугодии 2024 года в распределительные сети филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило свыше 150 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такого объёма достаточно, чтобы обеспечивать электроснабжение жителей города Астрахани на протяжении двух месяцев. Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиа...
«Россети Новосибирск» заменили уничтоженную погрузчиком опору ЛЭП и восстановили электроснабжение по нормальной схеме
20 авг. 2024, 10:45:17
Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи 110 кВ в Бердске, которую 4 августа повредил фронтальный погрузчик. Водитель осуществлял работы по погрузке бетонных плит, строительного мусора и перемещению грунта вблизи опоры ЛЭП и ковшом транспортного средства нанес удар по конструкции. В результате воздействия опора ЛЭП сильно накренилась и настолько деформировала...
В Лаишевском районе РТ появится новая электроподстанция – ПС 110 кВ «Сокуры»
20 авг. 2024, 10:15:03
Энергообъект нового поколения возводится под кураторством специалистов филиала АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети и силами генподрядной организации ООО «Опора Плюс». Проект продиктован большим потенциалом района, ставшего в последнее десятилетие «пригородом Казани». По информации муниципальных властей, ежегодно фиксируется рост населения в 5...
Финансирование ремонтной программы «Россети Юг» в I полугодии 2024 года увеличено на 8%
20 авг. 2024, 09:45:03
«Россети Юг» в I полугодии 2024 года направили на ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в регионах присутствия 1,2 млрд рублей. Это на 8% превысило показатель аналогичного периода 2023 года. Наибольшие объемы финансирования пришлись на промышленно развитые регионы юга: Ростовскую (522 млн рублей) и Волгоградскую (344 млн рублей) области. На проведение ремонтной кампании в...
Энергетики повысили надежность электроснабжения ста потребителей поселка Малаховка
19 авг. 2024, 16:30:00
Энергетики повысили надежность электроснабжения ста потребителей п. Малаховка г. о. Люберцы выполнив капитальный ремонт оборудования в распределительной трансформаторной подстанции на ул. Широкой и ул. Чайковского. В августе 2024 г. специалисты «Мособлэнерго» произвели работы по замене шести железобетонных опор и 600 м пров...
«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения Волоколамского городского округа
19 авг. 2024, 16:15:00
Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» на территории Волоколамского городского округа продолжает выполнять комплекс технических мероприятий, цель которых – надежное электроснабжение потребителей. Четыре трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ отремонтировали специалисты Волоколамского РЭС в деревнях: Курбатово, Мусино и в селе Ива...
Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу питающего центра крупного промышленного комплекса Пермского края
19 авг. 2024, 15:15:01
Филиалы Системного оператора ОДУ Урала и Пермское РДУ реализовали комплекс режимных и организационных мероприятий для ввода в работу подстанции (ПС) 220 кВ ГПП Урал. Питающий центр сооружен в Березниковско-Соликамском энергорайоне энергосистемы Пермского края на промышленной площадке крупного динамично развивающегося потребителя электрической энергии АО «Верхнекамская Калийная Компания&ra...
ООО «Башкирэнерго» повышает надежность электроснабжения п. Нагаево под Уфой
19 авг. 2024, 14:45:00
С 20 августа Башкирэнерго (дочерняя компания АО «БЭСК») начинает реконструкцию распределительной сети 10 кВ в п. Нагаево, находящийся на юго-восточной окраине г. Уфы. 20 и 22 августа с 10 до 18 ч. свет будет отключен в домах на 19 улицах и переулках поселка. Те неудобства, которые жители будут испытывать в течение двух дней, обернутся существенным повышением надежности энергоснабжения....
Энергетики филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» обеспечили надежное электроснабжение VI Всероссийского фестиваля православной культуры «Свет Белогорья»
19 авг. 2024, 13:45:10
17 августа на территории Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря состоялся VI Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья». Масштабные праздничные мероприятия прошли по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Электроснабжение площадки праздника обеспечили специалисты производс...
Энергетики обеспечили условия для подключения новых потребителей в промзоне Воскресенска
19 авг. 2024, 13:15:10
В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении кат...
Адыгейский филиал «Россети Кубань» принял в эксплуатацию 25 энергообъектов
19 авг. 2024, 12:59:57
В Адыгейском филиале «Россети Кубань» с начала 2024 года приняты в эксплуатационное обслуживание 18 трансформаторных подстанций и 7 линий электропередачи общей протяженностью 17,5 км в рамках программы консолидации. Энергообъекты расположены в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края, а также Майкопе, Майкопском, Гиагинском, Кошехабльском, Красногвардейском, Шовгеновском...