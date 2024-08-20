«Силовые машины» модернизировали рабочее колесо для гидроагрегата №12 Чебоксарской ГЭС

«Силовые машины» выполнили модернизацию рабочего колеса для гидроагрегата №12 Чебоксарской ГЭС. Это рабочее колесо станет 16-м обновленным на станции.

Модернизация гидротурбин предполагает реконструкцию механизма поворота лопастей рабочих колес. Это позволяет значительно улучшить технико-экономические показатели гидроагрегата и повысить эффективность работы гидроэлектростанции в целом.

Рабочее колесо модернизировано и прошло функциональные испытания на Ленинградском Металлическом заводе (входит в АО «Силовые машины»). Оно имеет экологически безопасную конструкцию с механизмом поворота лопастей, работающим без контакта с турбинным маслом, что исключает возможность попадания масла в воду. Данная модернизация обеспечит более эффективное использование рабочего колеса в расширенном диапазоне режимов работы и даст возможность эксплуатировать гидроагрегат в комбинаторном режиме, то есть при таких положениях лопастных систем направляющего аппарата и рабочего колеса, которые обеспечивают наибольшие значения КПД на всех режимах эксплуатации, что повысит энергетические показатели агрегата и выработку электроэнергии.

«Силовые машины» выполнили доставку узлов рабочего колеса гидротурбины №12 на Чебоксарскую ГЭС и обеспечивают шефмонтаж оборудования на станции. Также у гидроагрегата заменен статор гидрогенератора на новый, изготовленный заводом «Электросила» (входит в АО «Силовые машины»). Аналогичная реконструкция с применением оборудования производства «Силовых машин» идет на гидроагрегате №18.

Чебоксарская ГЭС стала завершающим этапом сооружений Каскада ГЭС на Волге, состоящего из восьми гидроэлектростанций. Она расположена на стыке энергосистем Средней Волги и Урала и вырабатывает более 60 % от всей электроэнергии, которая производится в Чувашской Республике.

Обновление оборудования станции направлено на повышение безопасности и надежности работы оборудования, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Годовой график работ согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает электроснабжение потребителей.