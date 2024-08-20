В МЭИ открыли программы повышения квалификации учителей проекта «Энергокружки» Группы «Россети»

С нового учебного года «Россети» масштабируют профориентационный проект «Энергокружки», в котором уже приняли участие свыше 300 российских школьников. Дополнительные занятия по физике будут организованы в 61 регионе России, их смогут посетить 1,5 тыс. старшеклассников. Обучение преподавателей, которые будут вести такие уроки, началось в ведущем профильном вузе страны – НИУ «МЭИ».

«Россети» являются не только нашим важным партнером, но и надежным помощником в формировании учебных программ. Профориентационная работа, которую мы ведем совместно, помогает школьникам лучше понимать возможности и вызовы в сфере энергетики. Мы уверены, что инновационные методы и идеи, которые будут внедрены в деятельность преподавателей, помогут привлечь молодежь в инженерные профессии и сделают обучение более эффективным», – рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

«Электроэнергетика – высокотехнологичная и наукоемкая отрасль, требующая высокого уровня компетенций специалистов. Путь в профессию начинается задолго до подписания трудового договора. Отправная точка – школьная парта кабинета физики. Поэтому так важно привить старшеклассникам любовь к предмету. Надеемся, что учителя, которые присоединились к нашему проекту, помогут ребятам открыть интересный мир физики и успешно сдать экзамены для поступления в вузы и ссузы», – отметил заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» Владимир Харитонов.

Программа энергокружков разработана совместно с экспертами университета с учетом возрастных особенностей школьников. Для них планируются как уроки в традиционном формате, так и различные мастер-классы, экскурсии, познавательные лекции.

Мероприятие, посвященное старту программы, прошло с участием ректора НИУ «МЭИ» Николай Рогалева и директора по управлению персоналом и организационному развитию компании Дарьи Борисовой в новой цифровой мультимедийной аудитории, модернизированной в этом году при поддержке ПАО «Россети».​​