ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ: отдавайте предпочтение только качественной продукции проверенных производителей

Сегодня в московском метро загорелся кабель трансформатора.

Из-за этого МЧС пришлось эвакуировать людей со станции «Саларьево», а поезда вынуждены проезжать этот отрезок пути без остановки. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Учитывая, что станция «Саларьево» открылась лишь восемь лет назад, износ электропроводки маловероятен. Наиболее вероятным виновником короткого замыкания стали некачественные кабели. Если сечение токопроводящих жил (ТПЖ) менее заявленного либо медь нечистая, «с примесями», то сопротивление на этом участке увеличивается, токопроводящая жила начинает нагреваться, а изоляция – плавиться. В итоге оголенные токопроводящие жилы смыкаются и, как следствие, происходит короткое замыкание и пожар.

Еще одна из возможных причин - некачественная изоляция, которая преждевременно начала разрушаться. Конечно, нельзя исключить и человеческий фактор – ошибки при установке или подключении трансформатора.

Истинную причину короткого замыкания позже установят специалисты, а мы напоминаем: чтобы избежать таких неприятных и опасных моментов, при выборе кабелей отдавайте предпочтение только качественной продукции проверенных производителей. Не забывайте: низкая цена на кабель – верный признак того, что производитель где-то сэкономил.